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Un amore come te: tutto quello che c’è da sapere sul film turco

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
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Un amore come te: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 30 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Un amore come te, film turco del 2015 diretto da A. Taner Elhan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ali è un giovane pescatore che conduce una vita semplice e pacifica in un villaggio costiero dell’Egeo. Dopo la morte del padre, si assume la responsabilità di gestire l’attività di famiglia e prendersi cura della sorella minore. Un giorno, nel villaggio arriva Deniz, una misteriosa donna che cerca di lasciarsi alle spalle un passato doloroso. Nonostante le differenze e i segreti che Deniz custodisce, tra i due nasce un amore profondo. Tuttavia, il passato di lei torna a galla e mette alla prova il loro legame.

Un amore come te: il cast del film

Vediamo insieme il cast completo con attori e relativi personaggi interpretati.

  • Burak Özçivit: Ali
  • Fahriye Evcen: Deniz / Defne
  • Selim Bayraktar: Aykut
  • Yavuz Bingöl: Yusuf Baba
  • Kaya Akkaya: Yaşar
  • Birsen Dürülü: Nebahat
  • Burçin Işık: Saadet
  • Şamil Kafkas: pensionato

Streaming e tv

Dove vedere Un amore come te in diretta tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, martedì 30 giugno 2026, alle ore 21.20. In streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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