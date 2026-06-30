Un amore come te: tutto quello che c’è da sapere sul film turco
Un amore come te: trama, cast e streaming del film su Canale 5
Questa sera, martedì 30 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Un amore come te, film turco del 2015 diretto da A. Taner Elhan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Ali è un giovane pescatore che conduce una vita semplice e pacifica in un villaggio costiero dell’Egeo. Dopo la morte del padre, si assume la responsabilità di gestire l’attività di famiglia e prendersi cura della sorella minore. Un giorno, nel villaggio arriva Deniz, una misteriosa donna che cerca di lasciarsi alle spalle un passato doloroso. Nonostante le differenze e i segreti che Deniz custodisce, tra i due nasce un amore profondo. Tuttavia, il passato di lei torna a galla e mette alla prova il loro legame.
Un amore come te: il cast del film
Vediamo insieme il cast completo con attori e relativi personaggi interpretati.
- Burak Özçivit: Ali
- Fahriye Evcen: Deniz / Defne
- Selim Bayraktar: Aykut
- Yavuz Bingöl: Yusuf Baba
- Kaya Akkaya: Yaşar
- Birsen Dürülü: Nebahat
- Burçin Işık: Saadet
- Şamil Kafkas: pensionato
Streaming e tv
Dove vedere Un amore come te in diretta tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, martedì 30 giugno 2026, alle ore 21.20. In streaming e on demand su Mediaset Infinity.