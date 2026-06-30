Un amore come te: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, martedì 30 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Un amore come te, film turco del 2015 diretto da A. Taner Elhan. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ali è un giovane pescatore che conduce una vita semplice e pacifica in un villaggio costiero dell’Egeo. Dopo la morte del padre, si assume la responsabilità di gestire l’attività di famiglia e prendersi cura della sorella minore. Un giorno, nel villaggio arriva Deniz, una misteriosa donna che cerca di lasciarsi alle spalle un passato doloroso. Nonostante le differenze e i segreti che Deniz custodisce, tra i due nasce un amore profondo. Tuttavia, il passato di lei torna a galla e mette alla prova il loro legame.

Un amore come te: il cast del film

Vediamo insieme il cast completo con attori e relativi personaggi interpretati.

Burak Özçivit: Ali

Fahriye Evcen: Deniz / Defne

Selim Bayraktar: Aykut

Yavuz Bingöl: Yusuf Baba

Kaya Akkaya: Yaşar

Birsen Dürülü: Nebahat

Burçin Işık: Saadet

Şamil Kafkas: pensionato

Streaming e tv

Dove vedere Un amore come te in diretta tv e streaming? Appuntamento su Canale 5 questa sera, martedì 30 giugno 2026, alle ore 21.20. In streaming e on demand su Mediaset Infinity.