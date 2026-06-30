Ascolti tv lunedì 29 giugno: Mondiali 2026, Gigi e Vanessa insieme

Ascolti tv lunedì 29 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 29 giugno2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 2 Boss in incognito. Su Rai 3 Filorosso. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 Gigi e Vanessa insieme. Su Italia 1 Beast. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 29 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.