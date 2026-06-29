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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 29 giugno 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 29 giugno 2026

Questa sera, lunedì 29 giugno 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 29 giugno 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’inchiesta sulle forniture di mascherine durante l’emergenza Covid. Ospite in studio l’ex presidente del Consiglio e leader del M5S Giuseppe Conte, che oltre ai principali temi di politica e attualità risponderà alle nuove accuse di conflitto di interessi dopo l’incontro del 18 giugno con l’ex commissario Domenico Arcuri. Quest’ultimo, in un’intervista trasmessa il 1° giugno da Quarta Repubblica, aveva dichiarato: “Quello che c’è da dire su Luca Di Donna e Gianluca Esposito lo si dice in Commissione. Spero di essere audito di nuovo e, se i commissari vorranno sapere quello che so, lo dirò”. A seguire, il caso Epstein con un’intervista esclusiva a Ian Maxwell, fratello di Ghislaine Maxwell, compagna e collaboratrice di Jeffrey Epstein. Infine, le ultime novità sul caso Garlasco. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Andrea Ruggieri, Stefano Cappellini, Maddalena Loy, Antonio Monda, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Fabio Falleti e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 29 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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