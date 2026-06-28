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Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 28 giugno 2026, su Rai 3
Presa Diretta: anticipazioni e servizi della puntata, stasera 28 giugno 2026 su Rai 3
Questa sera, domenica 28 giugno 2026, va in onda in prima serata Presa Diretta, la nuova edizione del programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 e condotto da Riccardo Iacona. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 21,20. Di seguito le anticipazioni e i servizi della nuova puntata di Presa Diretta, in onda domenica 28 giugno 2026 alle ore 21,20 su Rai 3.
Anticipazioni
Stasera andrà in onda il meglio delle inchieste di Riccardo Iacona e la sua squadra sui temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità.