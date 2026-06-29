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Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Filorosso: anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3, 29 giugno 2026

Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità, come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 29 giugno 2026.

Anticipazioni e ospiti

I due ex sindaci di Roma, Gianni Alemanno e Walter Veltroni, saranno tra i protagonisti della terza puntata. Antonino Monteleone con Adele Grossi intervisteranno, in momenti separati, due dei protagonisti della politica italiana. Walter Veltroni, oggi apprezzato scrittore e editorialista, interverrà sugli scenari della politica italiana e internazionale. Gianni Alemanno, invece, proprio nei giorni scorsi è uscito dal carcere dopo un anno e mezzo per traffico di influenze. Il politico in questo periodo ha svolto un’attività per sensibilizzare sulle condizioni dei detenuti in carcere. Tra gli ospiti della puntata anche il direttore del quotidiano “Il Tempo”, Daniele Capezzone, e l’editorialista de “Il Fatto Quotidiano”, Antonio Padellaro.

Il programma si occuperà del caso avvenuto all’ospedale Monaldi di Napoli dove, a causa di un trapianto di cuore sbagliato, ha perso la vita il piccolo Domenico. In studio ci saranno i genitori Patrizia Mercolino e Alfonso Antonio Caliendo. Infine, ampio spazio alla cronaca con gli ultimi sviluppi sul caso Garlasco. In studio interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la criminologa Flaminia Bolzan e, in collegamento, il direttore di “Gente” Umberto Brindani, il biologo Luciano Garofano, il chimico forense Oscar Ghizzoni e la youtuber Francesca Bugamelli.

Streaming e tv

Dove vedere Filorosso in diretta tv e in streaming? Appuntamento a partire dalle 21,20, stasera – lunedì 29 giugno 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma Filorosso è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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