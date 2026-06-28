Ascolti tv sabato 27 giugno: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessa

Ascolti tv sabato 27 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 27 giugno2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Piedone l’africano. Su Rete 4 La promessa. Su Canale 5 Ciao Darwin. Su Italia 1 King – Un cucciolo da salvare. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 27 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.