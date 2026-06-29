Ascolti tv domenica 28 giugno: Mondiali 2026, Racconto di una notte

Ascolti tv domenica 28 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 28 giugno2026? Su Rai 1 sono andati in onda i Mondiali di calcio 2026. Su Rai 3 Presa Diretta. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Hitch. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 28 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.