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Hitch – Lui sì che capisce le donne: tutto quello che c’è da sapere sul film con Will Smith
Hitch – Lui sì che capisce le donne: trama, cast, streaming del film su Italia 1
Questa sera, domenica 28 giugno 2026, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film Hitch – Lui sì che capisce le donne, in onda in prima serata. Il film del 2005 diretto da Andy Tennant vede come protagonista Will Smith. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio
Trama
Sexy e disinvolto, Hitch aiuta i suoi clienti a fare colpo al primo appuntamento, ma rimane spiazzato quando un’affascinante reporter mette il naso nei suoi affari.
Hitch – Lui sì che capisce le donne: il cast del film
Protagonisti della pellicola sono Will Smith e Eva Mendes. Ecco gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.
- Will Smith: Alex “Hitch” Hitchens
- Eva Mendes: Sara Melas
- Kevin James: Albert Brennaman
- Amber Valletta: Allegra Cole
- Michael Rapaport: Ben
- Adam Arkin: Max Trundle
- Jeffrey Donovan: Vance Munson
- Robinne Lee: Cressida Baylor
- Julie Ann Emery: Casey Sedgewick
- Nathan Lee Graham: Geoff
- Philip Bosco: signor O’ Brian
- Kevin Sussman: Neil
- Austin Lysy: Magnus Forester
Streaming e tv
Dove vedere il film Hitch in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, domenica 28 giugno 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.