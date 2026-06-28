Hitch – Lui sì che capisce le donne: trama, cast, streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 28 giugno 2026, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film Hitch – Lui sì che capisce le donne, in onda in prima serata. Il film del 2005 diretto da Andy Tennant vede come protagonista Will Smith. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Trama

Sexy e disinvolto, Hitch aiuta i suoi clienti a fare colpo al primo appuntamento, ma rimane spiazzato quando un’affascinante reporter mette il naso nei suoi affari.

Hitch – Lui sì che capisce le donne: il cast del film

Protagonisti della pellicola sono Will Smith e Eva Mendes. Ecco gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

Will Smith: Alex “Hitch” Hitchens

Eva Mendes: Sara Melas

Kevin James: Albert Brennaman

Amber Valletta: Allegra Cole

Michael Rapaport: Ben

Adam Arkin: Max Trundle

Jeffrey Donovan: Vance Munson

Robinne Lee: Cressida Baylor

Julie Ann Emery: Casey Sedgewick

Nathan Lee Graham: Geoff

Philip Bosco: signor O’ Brian

Kevin Sussman: Neil

Austin Lysy: Magnus Forester

Streaming e tv

Dove vedere il film Hitch in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, domenica 28 giugno 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.