Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Hitch – Lui sì che capisce le donne: tutto quello che c’è da sapere sul film con Will Smith

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Hitch – Lui sì che capisce le donne: trama, cast, streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 28 giugno 2026, alle ore 21.20 su Italia 1 va in onda il film Hitch – Lui sì che capisce le donne, in onda in prima serata. Il film del 2005 diretto da Andy Tennant vede come protagonista Will Smith. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio

Trama

Sexy e disinvolto, Hitch aiuta i suoi clienti a fare colpo al primo appuntamento, ma rimane spiazzato quando un’affascinante reporter mette il naso nei suoi affari.

Hitch – Lui sì che capisce le donne: il cast del film

Protagonisti della pellicola sono Will Smith e Eva Mendes. Ecco gli attori del cast e i relativi personaggi interpretati.

  • Will Smith: Alex “Hitch” Hitchens
  • Eva Mendes: Sara Melas
  • Kevin James: Albert Brennaman
  • Amber Valletta: Allegra Cole
  • Michael Rapaport: Ben
  • Adam Arkin: Max Trundle
  • Jeffrey Donovan: Vance Munson
  • Robinne Lee: Cressida Baylor
  • Julie Ann Emery: Casey Sedgewick
  • Nathan Lee Graham: Geoff
  • Philip Bosco: signor O’ Brian
  • Kevin Sussman: Neil
  • Austin Lysy: Magnus Forester

Streaming e tv

Dove vedere il film Hitch in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, domenica 28 giugno 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 28 giugno 2026, su Rai 3
TV / Ascolti tv sabato 27 giugno: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessa
TV / Messa in tv 28 giugno 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
Ti potrebbe interessare
TV / Presa Diretta: le anticipazioni della puntata di stasera, 28 giugno 2026, su Rai 3
TV / Ascolti tv sabato 27 giugno: Mondiali 2026, Ciao Darwin, La promessa
TV / Messa in tv 28 giugno 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming
TV / Ciao Darwin: le anticipazioni della puntata di oggi in replica su Canale 5
TV / La promessa: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
TV / Piedone l’africano: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ascolti tv venerdì 26 giugno: Mondiali 2026, L’erede, Indiana Jones e l’ultima crociata
TV / Indiana Jones e l’ultima crociata: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 26 giugno 2026
TV / L’erede: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi
Ricerca