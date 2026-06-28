Racconto di una notte: le anticipazioni (trama e cast) dell’11esima puntata

Questa sera, domenica 28 giugno 2026, alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda l’11esima puntata di Racconto di una notte, la nuova dizi turca che appassionerà il pubblico dell’ammiraglia Mediaset. La serie, che in Turchia è stata trasmessa divisa in trentacinque episodi, ciascuno lungo più di due ore, in Italia sarà frammentata in oltre cento appuntamenti più brevi e si suppone, dunque, che accompagnerà il pubblico ben oltre la stagione primaverile.

Anticipazioni e trama

Dopo l’equivoco del test di gravidanza, Ferman è nel panico: tutti credono che Mahir stia per diventare padre. L’atmosfera è tesa. Afet rifiuta l’idea di un nipote legato a Canfeza e la sua rabbia le costa un brutto malore. Ezra e Mavis si presentano in casa Yilmaz per far visita a Canfeza, uscita dall’ospedale, esacerbando ancor più una situazione già delicata. Selim ordina un’indagine ossessiva sul passato di Ceylan, determinato a scoprire ogni cosa sulla ragazza. Mahir coinvolge Salih nelle ricerche della bambina che ha rubato il laptop della polizia. Alla sera, Canfeza pretende delle scuse da suo marito per essere stata “usata”, Mahir si rifiuta di ammettere colpe e rivendica di aver agito per necessità. Lo scontro lascia la coppia sospesa tra attrazione, orgoglio e una verità che nessuno ha il coraggio di affrontare fino in fondo. Nel finale, Sevde sorprende Ferman con l’ecografia: lui improvvisa una bugia (finti “calcoli”) per coprire tutto e prendere tempo.

Selim Kursat e Rasit sanciscono ufficialmente la loro nuova collaborazione. Canfeza, insospettita dalle risposte evasive di Mahir e da una telefonata inattesa di suo padre arrivata sul suo cellulare, decide di seguirlo con l’aiuto di Hürsit. Quando Mahir e la sua squadra fanno irruzione nel casolare, arrestano gli zingari e mettono in salvo i bambini. Tuttavia, la bambina che aveva rubato il computer a Mahir e l’oya a Canfeza riesce a fuggire. Canfeza la nota e decide di seguirla. Per strada, la piccola viene adescata da un uomo che la conduce in una vecchia fabbrica abbandonata. Canfeza interviene prontamente e riesce a contattare Mahir, che arriva in tempo, arresta l’uomo e mette al sicuro la bambina. A casa Yilmaz, Sureya propone di organizzare una festa per celebrare la gravidanza di Canfeza. Intanto Selim e Ceylan trascorrono sempre più tempo insieme. Quando Selim si offre di accompagnarla a casa, si finge sorpreso nello scoprire che la ragazza è la nipote di Asaf Yilmaz.

Canfeza e Mahir sono costretti a mentire ai loro familiari per coprire Ferman, ma Canfeza non è affatto felice della situazione. Efsane parla con Ferman e gli comunica il suo malessere, perché il dover nascondere la sua gravidanza la fa soffrire molto. Ferman non sa come comportarsi, perché anche Sevde sta soffrendo per il fatto di non essere riuscita ad avere figli. Selim prova a riavvicinarsi a Ceylan con uno scopo bene preciso. Un’uscita serale permette a Sare e Salih i incontrarsi di nuovo e i due ragazzi restano piacevolmente sorpresi. Nel frattempo, Canfeza continua a osservare il comportamento di Mahir e sospetta che suo marito debba incontrarsi con suo padre. Non sapendo quale sia il motivo, la donna è molto preoccupata. Mahir ceca di mettere un freno alla curiosità di Canfeza e lei non la prende affatto bene.

Streaming e tv

Dove vedere Racconto di una notte in tv e streaming? Appuntamento in prima serata su Canale 5 ogni domenica alle 21.30 dopo La ruota della fortuna a partire dal 12 aprile 2026. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.