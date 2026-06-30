Che ci faccio qui: anticipazioni e streaming della puntata di oggi, 30 giugno

Questa sera, martedì 30 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Che ci faccio qui, il programma ideato e condotto da Domenico Iannacone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Un volto deturpato dall’acido e un petto che accoglie il cuore di un donatore: due vicende estreme che attraversano l’esistenza umana. “La seconda vita” – in onda questa sera, martedì 30 giugno alle 21.15 su Rai 3 per “Che ci faccio qui”, prodotta da Indigo Stories – entra in queste traiettorie spezzate e riprese, dove il corpo diventa il punto in cui tutto si concentra: il danno, la resistenza e la possibilità di continuare. Domenico Iannacone attraversa queste storie restando dentro i passaggi decisivi, quelli in cui non si può più essere come prima e s’impara a vivere in ciò che si è diventati.

Filomena Lamberti, è la prima donna in Italia sopravvissuta a uno sfregio con l’acido. L’aggressione, compiuta dall’ex marito, le ha cambiato il volto e la vita. Da allora sceglie di non nascondersi: espone il proprio corpo nello spazio pubblico, trasforma la ferita in presenza e parola, costringendo a fare i conti con ciò che resta della violenza.

Roberta Di Benedetto ha vissuto per anni con due cuori, quello malato e quello donato. Poi un secondo trapianto ha segnato un passaggio ancora più radicale: la rimozione di entrambi e l’arrivo di un nuovo organo. Oggi, nel suo petto, batte il cuore di un altro essere umano: un dono che non è solo possibilità di continuare, ma presenza viva che si intreccia alla sua. “La seconda vita”, sta dentro ciò che accade dopo la rottura, quando nulla può tornare com’era e tutto può essere vissuto di nuovo.

Streaming e tv

Dove vedere Che ci faccio qui in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.