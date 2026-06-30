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Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Storie al bivio: anticipazioni e ospiti del programma di Monica Setta su Rai 2 | 30 giugno 2026

Storie al bivio è il programma ormai divenuto cult di Monica Setta che intervista personaggi noti, tra momenti privati, testimonianze, riflessioni e racconti. Lo show torna nella prestigiosa collocazione della prima serata di Rai 2. Vediamo le anticipazioni di questa sera, 30 giugno 2026.

Anticipazioni e ospiti

È l’intervista a Lory Del Santo, che si racconta a tutto tondo tra carriera e vita privata, ad aprire il nuovo appuntamento con “Storie al bivio di sera”, condotto da Monica Setta e in onda questa sera, 30 giugno alle 21.20 su Rai 2. Segue l’incontro con la presidente della Commissione parlamentare antimafia Chiara Colosimo, in un percorso che spazia tra i suoi impegni istituzionali e un inedito ritratto della sua vita familiare e personale. La serata prosegue con un’esibizione musicale di Al Bano, a cui segue il faccia a faccia con Maria Grazia Cucinotta, che ripercorre il suo percorso nel cinema e i nuovi progetti.

Spazio poi a una seconda performance di Al Bano, che precede un’intervista inedita con l’ex premier Giuseppe Conte, incentrata sul rapporto con il figlio, sulla sua famiglia e sui suoi sogni politici e di vita per il futuro. Dopo un ulteriore momento in musica, Al Bano si racconta in un’intervista esclusiva con la conduttrice tra aneddoti e retroscena della sua vita. In chiusura, la scena è per Clizia Incorvaia, che racconta il profondo rapporto che la legava a Eleonora Giorgi: un grande affetto che si riflette anche nel rapporto d’amore con il suo piccolo bimbo, adorato nipote dell’attrice.

Streaming e tv

Dove vedere Storie al bivio in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 2 questa sera, martedì 30 giugno 2026, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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