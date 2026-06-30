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Vi presento i nostri: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Vi presento i nostri: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 30 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Vi presento i nostri (Little Fockers), film del 2010, diretto da Paul Weitz e interpretato da Robert De Niro e Ben Stiller. È il sequel di Ti presento i miei (2000) e Mi presenti i tuoi? (2004), e come questi ultimi ha un registro spiccatamente comico. Il titolo in originale riprende il Meet the Fockers del secondo capitolo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Greg Fotter e la moglie Pam sono felicemente sposati e da poco genitori di due gemelli: Samantha e Harry. Entrambi sono troppo presi dal lavoro e dai lavori per la nuova casa, inoltre Greg è diventato un uomo in carriera, tanto che Andi Garcia, una giovane e avvenente rappresentate farmaceutica, gli chiede di fargli da testimonial per un nuovo farmaco contro la disfunzione erettile chiamato Sustengo. La coppia deve anche trovare una scuola per i gemelli, e una scelta papabile è l’istituto privato di alto livello chiamato “Scuola dei piccoli umani”. Samantha è amante degli sport e sembra essere più intelligente di Harry, il quale ha difficoltà a farsi degli amici a scuola ed è più basso della gemella: il suo unico amico è una lucertola di nome Arthur (che ricorda al nonno un’orrenda esperienza in Vietnam), inoltre porta ancora il pannolino.

Intanto Jack sta facendo delle analisi genealogiche sui Byrnes, ma è irato con suo genero Bob, che ha tradito la figlia Debbie con un’infermiera: i due sono ufficialmente separati. Questo gli fa sfiorare l’infarto, così sente il bisogno di designare un nuovo capofamiglia, e la sua scelta ricade su Greg, che chiama “Don Fotter”, al quale confida anche dell’infarto. Jack è perentorio nella necessità che il “Don Fotter” abbia per la propria discendenza una casa sicura, un’ottima istruzione e finanze solide. Roz ha iniziato un programma televisivo sulla sessualità e Bernie è in Spagna a imparare il flamenco. Greg ha superato l’ex relazione di Pam con Kevin, e sono diventati buoni amici: Kevin si è completamente immerso nello spiritualismo e nella medicina orientale. Jack e Dina arrivano a Chicago per partecipare al quinto compleanno dei gemelli. Arriva anche Kevin, appena reduce da una rottura e pare sia nuovamente interessato a Pam. Saputo degli interessi verso la “Scuola dei piccoli umani”, si propone per mettere una buona parola per i bambini agli occhi di Prudence, la direttrice.

Vi presento i nostri: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Vi presento i nostri, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Robert De Niro: Jack Tiberius Byrnes
  • Ben Stiller: Gaylord Myron “Greg” Fotter
  • Owen Wilson: Kevin Rawley
  • Blythe Danner: Dina Byrnes
  • Jessica Alba: Andi Garcia
  • Teri Polo: Pamela Martha “Pam” Byrnes
  • Laura Dern: Prudence, la direttrice della scuola
  • Colin Baiocchi: Henry Fotter
  • Daisy Tahan: Samantha Fotter
  • Dustin Hoffman: Bernard “Bernie” Fotter
  • Barbra Streisand: Rosalind “Roz” Fotter
  • Harvey Keitel: Randall “Randy” Weir
  • Tom McCarthy: dr. Bob
  • Kevin Hart: inf. Louis

Streaming e tv

Dove vedere Vi presento i nostri in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 30 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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