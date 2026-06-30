Francia Svezia streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

FRANCIA SVEZIA STREAMING TV – Oggi, martedì 30 giugno 2026, alle ore 23 (ora italiana) Francia e Svezia scendono in campo a New York (Stati Uniti), partita valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Francia Svezia in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Francia e Svezia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 23 (orario italiano) di oggi, martedì 30 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Francia Svezia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Francia Svezia sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Francia e Svezia, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe. Ct: Didier Deschamps.

SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Bernhardsson, Ayari, Bergvall, Stroud; Elanga, Isak, Gyokeres. Ct: Graham Potter.