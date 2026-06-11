Mondiali di calcio 2026, il calendario di tutte le partite e dove vederle in tv e live streaming
Mondiali di calcio 2026, il calendario di tutte le partite e dove vederle in tv e live streaming
Dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada vanno in scena i Mondiali di calcio 2026: 104 partite in tre stati. L’evento calcistico per nazionali più importante del mondo è quindi pronto a partire. Ma qual è il calendario completo (con tutte le date) del Mondiale? Eccolo di seguito:
Gruppo A (Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca)
Giornata 1: Messico-Sudafrica, giovedì 11 giugno (ore 21), Mexico City Stadium
Giornata 1: Corea del Sud-Repubblica Ceca, venerdì 12 giugno (ore 4), Estadio Guadalajara
Giornata 2: Repubblica Ceca-Sudafrica, giovedì 18 giugno (ore 18), Atlanta Stadium
Giornata 2: Messico-Corea del Sud, venerdì 19 giugno (ore 3), Estadio Guadalajara
Giornata 3: Sudafrica-Corea del Sud, giovedì 25 giugno (ore 3), Estadio Monterrey
Giornata 3: Repubblica Ceca-Messico, giovedì 25 giugno (ore 3), Mexico City Stadium
Gruppo B (Canada, Qatar, Svizzera, Bosnia)
Giornata 1: Canada-Bosnia, venerdì 12 giugno (ore 21), Toronto Stadium
Giornata 1: Svizzera-Qatar, sabato 13 giugno (ore 21), San Francisco Bay Area Stadium
Giornata 2: Svizzera-Bosnia, giovedì 18 giugno (ore 21), Los Angeles Stadium
Giornata 2: Canada-Qatar, venerdì 19 giugno (ore 24), BC Place Vancouver
Giornata 3: Svizzera-Canada, mercoledì 24 giugno (ore 21), BC Place Vancouver
Giornata 3: Bosnia-Qatar, mercoledì 24 giugno (ore 21), Seattle Stadium
Giornata 1: Brasile-Marocco, domenica 14 giugno (ore 24), New York New Jersey Stadium
Giornata 1: Haiti-Scozia, domenica 14 giugno (ore 3), Boston Stadium
Giornata 2: Scozia-Marocco, sabato 20 giugno (ore 24), Boston Stadium
Giornata 2: Brasile-Haiti, sabato 20 giugno (ore 3), Philadelphia Stadium
Giornata 3: Marocco-Haiti, giovedì 25 giugno (ore 24), Atlanta Stadium
Giornata 3: Scozia-Brasile, giovedì 25 giugno (ore 24), Miami Stadium
Giornata 1: Usa-Paraguay, sabato 13 giugno (ore 3), Los Angeles Stadium
Giornata 1: Australia-Turchia, sabato 13 giugno (ore 6), BC Place Vancouver
Giornata 2: Turchia-Paraguay, venerdì 19 giugno (ore 6), San Francisco Bay Area Stadium
Giornata 2: Usa-Australia, venerdì 19 giugno (ore 21), Seattle Stadium
Giornata 3: Turchia-Usa, venerdì 26 giugno (ore 4), Los Angeles Stadium
Giornata 3: Paraguay-Australia, venerdì 26 giugno (ore 4), San Francisco Bay Area Stadium
Giornata 1: Germania-Curacao, domenica 14 giugno (ore 19), Houston Stadium
Giornata 1: Costa D’Avorio-Ecuador, domenica 14 giugno (ore 22), Philadelphia Stadium
Giornata 2: Germania-Costa D’Avorio, sabato 20 giugno (ore 22), Toronto Stadium
Giornata 2: Ecuador-Curacao, domenica 21 giugno (ore 2), Kansas City Stadium
Giornata 3: Curacao-Costa D’Avorio, giovedì 25 giugno (ore 22), Philadelphia Stadium
Giornata 3: Ecuador-Germania, giovedì 25 giugno (ore 22), New York New Jersey Stadium
Giornata 1: Olanda-Giappone, domenica 14 giugno (ore 22), Dallas Stadium
Giornata 1: Svezia-Tunisia, lunedì 15 giugno (ore 4), Estadio Monterrey
Giornata 2: Tunisia-Giappone, sabato 20 giugno (ore 6), Estadio Monterrey
Giornata 2: Olanda-Svezia, sabato 20 giugno (ore 19), Houston Stadium
Giornata 3: Tunisia-Olanda, venerdì 26 giugno (ore 1), Kansas City Stadium
Giornata 3: Giappone-Svezia, venerdì 26 giugno (ore 1), Dallas Stadium
Giornata 1: Belgio-Egitto, lunedì 15 giugno (ore 21), Seattle Stadium
Giornata 1: Iran-Nuova Zelanda, martedì 16 giugno (ore 3), Los Angeles Stadium
Giornata 2: Belgio-Iran, domenica 21 giugno (ore 21), Los Angeles Stadium
Giornata 2: Nuova Zelanda-Egitto, lunedì 22 giugno (ore 3), BC Place Vancouver
Giornata 3: Nuova Zelanda-Belgio, sabato 27 giugno (ore 5), BC Place Vancouver
Giornata 3: Egitto-Iran, sabato 27 giugno (ore 5), Seattle Stadium
Giornata 1: Spagna-Capo Verde, lunedì 15 giugno (ore 18), Atlanta Stadium
Giornata 1: Arabia Saudita-Uruguay, martedì 16 giugno (ore 24), Miami Stadium
Giornata 2: Spagna-Arabia Saudita, domenica 21 giugno (ore 18), Atlanta Stadium
Giornata 2: Uruguay-Capo Verde, lunedì 22 giugno (ore 24), Miami Stadium
Giornata 3: Capo Verde-Arabia-Saudita, sabato 27 giugno (ore 2), Houston Stadium
Giornata 3: Uruguay-Spagna, sabato 27 giugno (ore 2), Estadio Guadalajara
Giornata 1: Francia-Senegal, martedì 16 giugno (ore 21), New York New Jersey Stadium
Giornata 1: Iraq-Norvegia, mercoledì 17 giugno (ore 24), Boston Stadium
Giornata 2: Francia-Iraq, lunedì 22 giugno (ore 23), Philadelphia Stadium
Giornata 2: Norvegia-Senegal, martedì 23 giugno (ore 2), New York New Jersey Stadium
Giornata 3: Norvegia-Francia, venerdì 26 giugno (ore 21), Boston Stadium
Giornata 3: Senegal-Iraq, venerdì 26 giugno (ore 21), Toronto Stadium
Giornata 1: Austria-Giordania, martedì 16 giugno (ore 6), San Francisco Bay Area Stadium
Giornata 1: Argentina-Algeria, mercoledì 17 giugno (ore 3), Kansas City Stadium
Giornata 2: Argentina-Austria, lunedì 22 giugno (ore 19), Dallas Stadium
Giornata 2: Giordania-Algeria, martedì 23 giugno (ore 5), San Francisco Bay Area Stadium
Giornata 3: Algeria-Austria, domenica 28 giugno (ore 4), Kansas City Stadium
Giornata 3: Giordania-Argentina, domenica 28 giugno (ore 4), Dallas Stadium
Giornata 1: Portogallo-RD Congo, mercoledì 17 giugno (ore 19), Houston Stadium
Giornata 1: Uzbekistan-Colombia, giovedì 18 giugno (ore 4), Mexico City Stadium
Giornata 2: Portogallo-Uzbekistan, martedì 23 giugno (ore 19), Houston Stadium
Giornata 2: Colombia-RD Congo, mercoledì 24 giugno (ore 4), Estadio Guadalajara
Giornata 3: Colombia-Portogallo, domenica 28 giugno (ore 1.30), Miami Stadium
Giornata 3: RD Congo-Uzbekistan, domenica 28 giugno (ore 1.30), Atlanta Stadium
Giornata 1: Inghilterra-Croazia, mercoledì 17 giugno (ore 22), Dallas Stadium
Giornata 1: Ghana-Panama, giovedì 18 giugno (ore 1), Toronto Stadium
Giornata 2: Inghilterra-Ghana, martedì 23 giugno (ore 22), Boston Stadium
Giornata 2: Panama-Croazia, mercoledì 24 giugno (ore 1), Toronto Stadium
Giornata 3: Panama-Inghilterra, sabato 27 giugno (ore 23), New York New Jersey Stadium
Giornata 3: Croazia-Ghana, sabato 27 giugno (ore 23), Philadelphia Stadium
SEDICESIMI
Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B, domenica 28 giugno (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 73)
Prima Gruppo E – Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F, lunedì 29 giugno (22.30), Boston Stadium (partita 74)
Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F, lunedì 29 giugno (ore 19), Houston Stadium (partita 76)
Vincente Gruppo I – Terzo posto C/D/F/G/H, martedì 30 giugno (ore 23), New York New Jersey Stadium (partita 77)
Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo I, martedì 30 giugno (ore 19), Dallas Stadium (partita 78)
Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C, domenica 30 giugno (ore 3), Estadio Monterrey (partita 75)
Vincente Gruppo A – Terzo posto C/E/F/H/I, mercoledì 1 luglio (ore 3), Mexico City Stadium (partita 79)
Vincente Gruppo L – Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K, mercoledì 1 luglio (ore 18), Atlanta Stadium (partita 80)
Vincente Gruppo G – Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J mercoledì 1 luglio (ore 22), Seattle Stadium (partita 82)
Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J, giovedì 2 luglio (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 84)
Vincente Gruppo D – Gruppo B/E/F/I/J giovedì 2 luglio (ore 2), San Francisco Bay Area Stadium (partita 81)
Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L, venerdì 3 luglio (ore 1), Toronto Stadium (partita 83)
Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G, venerdì 3 luglio (ore 20), Dallas Stadium (partita 88)
Vincente Gruppo B – Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J, venerdì 3 luglio (ore 5), BC Place Vancouver (partita 85)
Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H, sabato 4 luglio (ore 24), Miami Stadium (partita 86)
Vincente Gruppo K – Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L, sabato 4 luglio (ore 3.30), Kansas City Stadium (partita 87)
OTTAVI DI FINALE
Vincente partita 74 – Vincente partita 77, sabato 4 luglio (ore 23), Philadelphia Stadium (partita 89)
Vincente partita 73 – Vincente partita 75, sabato 4 luglio (ore 19), Houston Stadium (partita 90)
Vincente partita 76 – Vincente partita 78, domenica 5 luglio (ore 22), New York New Jersey Stadium (partita 91)
Vincente partita 79 – Vincente partita 80, lunedì 6 luglio (ore 2), Mexico City Stadium (partita 92)
Vincente partita 83 – Vincente partita 84, lunedì 6 luglio (ore 21), Dallas Stadium (partita 93)
Vincente partita 86 – Vincente partita 88, martedì 7 luglio (ore 18), Atlanta Stadium (partita 95)
Vincente partita 85 – Vincente partita 87, martedì 7 luglio (ore 22), BC Place Vancouver (partita 96)
Vincente partita 81 – Vincente partita 82, martedì 7 luglio (ore 2), Seattle Stadium (partita 94)
QUARTI DI FINALE
Vincente partita 89 – Vincente partita 90, giovedì 9 luglio (ore 22), Boston Stadium (partita 97)
Vincente partita 93 – Vincente partita 94 , venerdì 10 luglio (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 98)
Vincente partita 91 – Vincente partita 92, sabato 11 luglio (ore 23), Miami Stadium (partita 99)
Vincente partita 95 – Vincente partita 96, domenica 12 luglio (ore 3), Kansas City Stadium (partita 100)
Vincente partita 97 – Vincente partita 98, martedì 14 luglio (ore 21), Dallas Stadium (partita 101)
Vincente partita 99 – Vincente partita 100, mercoledì 14 luglio (ore 21), Atlanta Stadium (partita 102)
FINALI
Finale per terzo posto: sabato 18 luglio (ore 23), Miami Stadium
Finale: domenica 19 luglio (ore 21), New York New Jersey Stadium
Streaming e tv
Abbiamo visto il calendario, ma dove vedere le partite dei Mondiali di calcio 2026 in diretta tv e live streaming? Tutte le partite (in Italia) saranno trasmesse in live streaming dalla piattaforma a pagamento Dazn che ha acquistato i diritti tv dell’intero evento. Ma non solo. Alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.
Sulla Rai
Le partite dei Mondiali di calcio 2026 trasmesse in chiaro, gratis, dalla Rai:
GIRONI
- 11 giugno – Messico-Sudafrica, ore 21
- 12 giugno – Canada-Bosnia Erzegovina, ore 21
- 13 giugno – Brasile-Marocco, ore 24
- 14 giugno – Paesi Bassi-Giappone, ore 22
- 15 giugno – Belgio-Egitto, ore 21
- 16 giugno – Francia-Senegal, ore 21
- 17 giugno – Inghilterra-Croazia, ore 22
- 18 giugno – Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21
- 19 giugno – Usa-Australia, ore 21
- 20 giugno – Germania-Costa d’Avorio, ore 22
- 21 giugno – Belgio-Iran, ore 18
- 21 giugno – Spagna-Arabia Saudita, ore 21
- 22 giugno – Argentina-Austria, ore 19
- 23 giugno – Inghilterra-Ghana, ore 22
- 24 giugno – Svizzera-Canada, ore 21
- 25 giugno – Ecuador-Germania, ore 22
- 26 giugno – Norvegia-Francia, ore 21
- 27 giugno – Panama-Inghilterra / Croazia-Ghana, ore 23
SEDICESIMI DI FINALE
- 28 giugno – 2A-2B, ore 21
- 29 giugno – 1E – 3A/B/C/D/F, ore 22.30
- 30 giugno – 1 I – 3C/D/F/H, ore 19/23
- 1° luglio – 1G – 3A/E/H/I/J, ore 21
- 2 luglio – 1H-2J, ore 20
- 3 luglio – 2D-2G, ore 19/23
OTTAVI DI FINALE
- 4 luglio – W73-W75, ore 22
- 5 luglio – W76-W78, ore 21
- 6 luglio – W83-W84, ore 22
- 7 luglio – W85-W87, ore 22
QUARTI DI FINALE
- 9 luglio – W89-W90, ore 22
- 10 luglio – W93-W94, ore 21
- 11 luglio – W91-W92, ore 21
- 12 luglio – W95-W96, ore 3
SEMIFINALI
- 14 luglio – W97-W99, ore 22
- 15 luglio – W98-W100, ore 21
FINALI
- 18 luglio – Finale 3° posto, ore 22
- 19 luglio – Finale 1° posto, ore 21