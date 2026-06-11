Dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada vanno in scena i Mondiali di calcio 2026: 104 partite in tre stati. L’evento calcistico per nazionali più importante del mondo è quindi pronto a partire. Ma qual è il calendario completo (con tutte le date) del Mondiale? Eccolo di seguito:

Gruppo C (Brasile, Marocco, Haiti, Scozia)

Gruppo D (Usa, Paraguay, Australia, Turchia)

Gruppo E (Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador)

Gruppo F (Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia)

Gruppo G (Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda)

Gruppo H (Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay)

Gruppo I (Francia, Senegal, Iraq, Norvegia)

Gruppo J (Argentina, Algeria, Austria, Giordania)

Gruppo K (Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia)

Gruppo L (Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama)

Giornata 1: Inghilterra-Croazia, mercoledì 17 giugno (ore 22), Dallas Stadium

Giornata 1: Ghana-Panama, giovedì 18 giugno (ore 1), Toronto Stadium

Giornata 2: Inghilterra-Ghana, martedì 23 giugno (ore 22), Boston Stadium

Giornata 2: Panama-Croazia, mercoledì 24 giugno (ore 1), Toronto Stadium

Giornata 3: Panama-Inghilterra, sabato 27 giugno (ore 23), New York New Jersey Stadium

Giornata 3: Croazia-Ghana, sabato 27 giugno (ore 23), Philadelphia Stadium

SEDICESIMI

Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B, domenica 28 giugno (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 73)

Prima Gruppo E – Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F, lunedì 29 giugno (22.30), Boston Stadium (partita 74)

Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F, lunedì 29 giugno (ore 19), Houston Stadium (partita 76)

Vincente Gruppo I – Terzo posto C/D/F/G/H, martedì 30 giugno (ore 23), New York New Jersey Stadium (partita 77)

Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo I, martedì 30 giugno (ore 19), Dallas Stadium (partita 78)

Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C, domenica 30 giugno (ore 3), Estadio Monterrey (partita 75)

Vincente Gruppo A – Terzo posto C/E/F/H/I, mercoledì 1 luglio (ore 3), Mexico City Stadium (partita 79)

Vincente Gruppo L – Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K, mercoledì 1 luglio (ore 18), Atlanta Stadium (partita 80)

Vincente Gruppo G – Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J mercoledì 1 luglio (ore 22), Seattle Stadium (partita 82)

Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J, giovedì 2 luglio (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 84)

Vincente Gruppo D – Gruppo B/E/F/I/J giovedì 2 luglio (ore 2), San Francisco Bay Area Stadium (partita 81)

Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L, venerdì 3 luglio (ore 1), Toronto Stadium (partita 83)

Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G, venerdì 3 luglio (ore 20), Dallas Stadium (partita 88)

Vincente Gruppo B – Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J, venerdì 3 luglio (ore 5), BC Place Vancouver (partita 85)

Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H, sabato 4 luglio (ore 24), Miami Stadium (partita 86)

Vincente Gruppo K – Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L, sabato 4 luglio (ore 3.30), Kansas City Stadium (partita 87)

OTTAVI DI FINALE

Vincente partita 74 – Vincente partita 77, sabato 4 luglio (ore 23), Philadelphia Stadium (partita 89)

Vincente partita 73 – Vincente partita 75, sabato 4 luglio (ore 19), Houston Stadium (partita 90)

Vincente partita 76 – Vincente partita 78, domenica 5 luglio (ore 22), New York New Jersey Stadium (partita 91)

Vincente partita 79 – Vincente partita 80, lunedì 6 luglio (ore 2), Mexico City Stadium (partita 92)

Vincente partita 83 – Vincente partita 84, lunedì 6 luglio (ore 21), Dallas Stadium (partita 93)

Vincente partita 86 – Vincente partita 88, martedì 7 luglio (ore 18), Atlanta Stadium (partita 95)

Vincente partita 85 – Vincente partita 87, martedì 7 luglio (ore 22), BC Place Vancouver (partita 96)

Vincente partita 81 – Vincente partita 82, martedì 7 luglio (ore 2), Seattle Stadium (partita 94)

QUARTI DI FINALE

Vincente partita 89 – Vincente partita 90, giovedì 9 luglio (ore 22), Boston Stadium (partita 97)

Vincente partita 93 – Vincente partita 94 , venerdì 10 luglio (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 98)

Vincente partita 91 – Vincente partita 92, sabato 11 luglio (ore 23), Miami Stadium (partita 99)

Vincente partita 95 – Vincente partita 96, domenica 12 luglio (ore 3), Kansas City Stadium (partita 100)

SEMIFINALI

Vincente partita 97 – Vincente partita 98, martedì 14 luglio (ore 21), Dallas Stadium (partita 101)

Vincente partita 99 – Vincente partita 100, mercoledì 14 luglio (ore 21), Atlanta Stadium (partita 102) FINALI Finale per terzo posto: sabato 18 luglio (ore 23), Miami Stadium

Finale: domenica 19 luglio (ore 21), New York New Jersey Stadium

Streaming e tv

Abbiamo visto il calendario, ma dove vedere le partite dei Mondiali di calcio 2026 in diretta tv e live streaming? Tutte le partite (in Italia) saranno trasmesse in live streaming dalla piattaforma a pagamento Dazn che ha acquistato i diritti tv dell’intero evento. Ma non solo. Alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.