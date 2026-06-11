Mondiali di calcio 2026 streaming e diretta tv: dove vedere tutte le partite

Dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in Messico, Stati Uniti e Canada vanno in scena i Mondiali di calcio 2026: 104 partite in tre stati. L’evento calcistico per nazionali più importante del mondo è quindi pronto a partire. Dove vedere tutte le partite dei Mondiali di calcio 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv e live streaming

Tutte le partite (in Italia) saranno trasmesse in live streaming dalla piattaforma a pagamento Dazn che ha acquistato i diritti tv dell’intero evento. Ma non solo. Alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le partite sulla Rai

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming tutte le partite dei Mondiali di calcio 2026, ma quali sono le partite che saranno trasmesse in chiaro, gratis, dalla Rai? Eccole: GIRONI 11 giugno – Messico-Sudafrica, ore 21

12 giugno – Canada-Bosnia Erzegovina, ore 21

13 giugno – Brasile-Marocco, ore 24

14 giugno – Paesi Bassi-Giappone, ore 22

15 giugno – Belgio-Egitto, ore 21

16 giugno – Francia-Senegal, ore 21

17 giugno – Inghilterra-Croazia, ore 22

18 giugno – Svizzera-Bosnia Erzegovina, ore 21

19 giugno – Usa-Australia, ore 21

20 giugno – Germania-Costa d’Avorio, ore 22

21 giugno – Belgio-Iran, ore 18

21 giugno – Spagna-Arabia Saudita, ore 21

22 giugno – Argentina-Austria, ore 19

23 giugno – Inghilterra-Ghana, ore 22

24 giugno – Svizzera-Canada, ore 21

25 giugno – Ecuador-Germania, ore 22

26 giugno – Norvegia-Francia, ore 21

27 giugno – Panama-Inghilterra / Croazia-Ghana, ore 23

SEDICESIMI DI FINALE 28 giugno – 2A-2B, ore 21

29 giugno – 1E – 3A/B/C/D/F, ore 22.30

30 giugno – 1 I – 3C/D/F/H, ore 19/23

1° luglio – 1G – 3A/E/H/I/J, ore 21

2 luglio – 1H-2J, ore 20

3 luglio – 2D-2G, ore 19/23

OTTAVI DI FINALE

4 luglio – W73-W75, ore 22

5 luglio – W76-W78, ore 21

6 luglio – W83-W84, ore 22

7 luglio – W85-W87, ore 22

QUARTI DI FINALE

9 luglio – W89-W90, ore 22

10 luglio – W93-W94, ore 21

11 luglio – W91-W92, ore 21

12 luglio – W95-W96, ore 3

SEMIFINALI

14 luglio – W97-W99, ore 22

15 luglio – W98-W100, ore 21