Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 1 luglio 2026

Questa sera, mercoledì 1 luglio 2026, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 1 luglio 2026, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme.

Anticipazioni e ospiti

In apertura un ampio focus sull’emergenza caldo, con reportage e approfondimenti sulla situazione climatica in Italia, tra temperature estreme, effetti sul territorio e le sfide poste dal cambiamento climatico. Nel corso della serata, spazio anche alla questione energetica e ai suoi riflessi sull’economia, con un’analisi degli scenari e delle ricadute per famiglie e imprese. A seguire, le ultime novità sul caso Garlasco: ne parleranno gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis, il genetista Pasquale Linarello e il medico forense Francesco Maria Galassi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Zona Bianca va in onda oggi, mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.