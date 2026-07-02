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L’addio di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?: “Questi 22 anni una bellissima passeggiata” | VIDEO

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Credit: AGF

La conduttrice ha salutato i telespettatori nell'ultima puntata del programma

di Niccolò Di Francesco
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Nella serata di mercoledì 1 luglio, Federica Sciarelli ha condotto la sua ultima puntata di Chi l’ha visto?. La trasmissione, che tornerà in onda a settembre dopo la pausa estiva, dopo 22 anni cambierà conduttrice. Come comunicato dalla Rai nei giorni scorsi, infatti, Federica Sciarelli non sarà più al timone dello storico programma di Rai 3 mentre, al momento, non è ancora stato ufficializzato il nome del conduttore e conduttrice che prenderà il posto della giornalista. Nel congedarsi dai telespettatori, Federica Sciarelli, visibilmente emozionata, ha dichiarato: “Quando finisce una stagione si ringrazia sempre. I ringraziamenti sono doverosi e, pensate, una stagione così lunga! Ma per me questi ventidue anni sono stati una passeggiata, una bellissima passeggiata. Io ringrazio il TG3 che mi ha formato, ringrazio Rai 3 che mi ha accolto. E devo ringraziare la mia bellissima squadra, che stanno lì, tutti quanti, uno accanto all’altro. E non lo vedete, ma c’è anche il nostro direttore Paolo Corsini. Però vorrei ringraziare voi familiari, perché vi siete affidati. Avete detto: ‘Federica, pensaci tu, squadra di Chi l’ha visto, pensateci voi’. Vi siete fidati di noi. E poi devo ringraziare tutti i nostri telespettatori perché hanno aiutato chi ha chiesto aiuto. E io lo so, qualcuno di voi è sceso per strada quando cercavamo qualche persona che vagava senza contezza di sé, come dico sempre io, e quella persona ce l’avete trovata e ce l’avete portata a casa. Quindi io abbraccio tutti e tutte”.

Nel corso della trasmissione, inoltre, sono intervenuti anche Filomena e Gildo Claps, rispettivamente mamma e fratello di Elisa, la ragazza uccisa a Potenza da Danilo Restivo, che in questi 22 anni hanno partecipato più volte al programma. Filomena ha speso delle bella parole per la conduttrice affermando: “Sei la donna che ci ha fatto aspettare il mercoledì sera con le notizie: hai attraversato il mondo intero, hai spaccato le montagne. Faccio l’in bocco al lupo a chi verrà”. Intanto, la Rai è ancora alla ricerca di un sostituto. Nei giorni scorsi si era fatto il nome di Eleonora Daniele, Massimo Giletti e Francesca Fagnani, ma non si esclude una soluzione interna con una delle storiche inviate che potrebbe prendere il posto della giornalista.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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