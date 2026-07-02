Tim Battiti Live 2026: anticipazioni, cast (cantanti), scaletta, quante puntate e streaming

Da giovedì 2 luglio 2026 alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Tim Battiti Live 2026, il festival musicale più amato dell’estate. Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata per la prima volta da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia. Le puntate del programma sono state realizzate in Puglia a Trani, nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast, cantanti e scaletta)

Nel corso delle varie serate si esibiranno tantissimi artisti. Nello specifico: Achille Lauro, Alex Britti, Annalisa, Arisa, Aiello, Baby K, Benji & Fede, Alessio Bernabei, Serena Brancale, Carl Brave, Clara, Clementino, Cioffi, Ditonellapiaga, Delia, Dolcenera, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Ernia, Federica Abbate, FDV, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gaia, Gemelli Diversi, Gigi D’Alessio, Giusy Ferreri, Grelmos, Irama, J-Ax, Kamrad, LDA – Aka7even, Le Vibrazioni, Levante, Ludwig, Malika Ayane, Cristiano Malgioglio, Michele Bravi, Mara Sattei, Merk & Kremont, Mew, Mr. Rain, Nayt, Nicolò Filippucci, Noemi, Orietta Berti, Paola Iezzi, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari, Raf, Rhove, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sangiovanni, Anna Tatangelo, Sarah Toscano, Sayf, The Kolors, Tommaso Paradiso e Welo. Infine, direttamente dalla Finale di Amici 25, ci saranno Lorenzo Salvetti (vincitore dell’edizione del talent), Elena D’Elia ed Angie. La sigla delle puntate sarà Sorry scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari.

La scaletta di Tim Battiti Live 2026? L’ordine di uscita dei vari cantanti nel corso delle varie serate in programma su Canale 5 non è stato reso noto.

Tim Battiti Live 2026: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Tim Battiti Live 2026 su Canale 5? Il numero esatto delle puntate non è stato reso noto, ma – come avvenuto lo scorso anno – dovrebbero andare in onda 5 puntate. La prima giovedì 2 luglio 2026; la quinta e ultima giovedì 30 luglio 2026. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 2 luglio 2026

Seconda puntata: giovedì 9 luglio 2026

Terza puntata: giovedì 16 luglio 2026

Quarta puntata: giovedì 23 luglio 2026

Quinta puntata: giovedì 30 luglio 2026

Streaming e tv

Dove vedere Tim Battiti Live 2026 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.