Raffaella Carrà: le cause della morte della grande cantante e showgirl ricordata a Domenica In

Raffaella Carrà è stata una delle più grandi cantanti, conduttrici e showgirl dello spettacolo italiano. Quali sono state le cause della morte di Raffaella Carrà, ricordata oggi a Domenica In? Nel maggio del 2020 alla conduttrice viene diagnosticato un tumore ai polmoni, malattia che la Carrà decide di affrontare nel massimo riserbo. Nonostante le cure a cui viene sottoposta, si spegne a Roma presso la Clinica del Rosario, alle ore 16,20 del 5 luglio 2021 all’età di 78 anni. L’annuncio della scomparsa viene dato dall’ex compagno Sergio Japino.

Due giorni dopo, il 7, si svolge il corteo funebre, che tocca alcuni dei luoghi simbolo della sua carriera e che vede moltissime persone renderle omaggio: dopo la partenza dalla casa dell’artista in via Nemea 21, il carro funebre fa una prima sosta all’Auditorium Rai del Foro Italico, in cui per anni era andato in onda Carràmba! Che sorpresa. La salma continua il suo percorso effettuando un’altra tappa presso gli studi di via Teulada 66, in cui la Carrà aveva esordito nel 1961 a fianco di Lelio Luttazzi con la trasmissione Tempo di danza e da dove negli anni ottanta era andato in onda Pronto Raffaella?. Il corteo continua il suo tragitto fermandosi anche presso il Teatro delle Vittorie, sede di tanti programmi Rai tra cui Milleluci, che aveva visto Raffaella Carrà accanto alla cantante Mina e dove la showgirl aveva condotto in coppia con Corrado due edizioni di Canzonissima: quella del 1970 e quella del 1971.

Dopo un’ultima sosta alla sede Rai di viale Mazzini, la salma di Raffaella Carrà arriva presso la sala della Protomoteca del Campidoglio, dove viene allestita la camera ardente. I funerali si svolgono il 9 luglio nella basilica di Santa Maria in Aracoeli e vanno in onda in diretta televisiva su Rai 1. La salma della Carrà viene poi cremata secondo la sua espressa volontà e le ceneri portate il 5 agosto a Porto Santo Stefano, nella chiesa di Santo Stefano Protomartire e il 5 settembre a San Giovanni Rotondo, nel santuario di San Pio da Pietrelcina, di cui la showgirl era devota. Le sue ceneri sono conservate nella chiesa del cimitero comunale di Porto Santo Stefano, destinazione definitiva scelta dalla stessa Raffaella.

In merito alle cause della morte di Raffaella Carrà si è espresso il professor Giovanni Mangiaracina dell’Università La Sapienza di Roma. Il medico, in un’intervista rilasciata a Radio Cusano Campus, ha svelato le possibili cause che hanno provocato la morte di Raffaella Carrà. Il docente universitario ha fatto il punto sulla situazione clinica dell’artista, svelando il vero motivo della sua scomparsa. Mangiaracina ha spiegato che “la mamma di Raffaella Carrà è morta a 63 anni proprio di tumore al polmone, quindi si tratta di una possibile questione genetica. E poi se una persona fuma è quasi un destino inevitabile. Purtroppo il fumo ci ha portato via Raffaella con 10 anni di anticipo. Se c’è una base genetica, è chiaro che tutti i modelli di vita influiscono su quella base genetica. Il polmone della donna è più piccolo rispetto a quello degli uomini, quindi anche gli effetti negativi sono triplicati”.