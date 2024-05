Michele Bravi, chi è il fidanzato: tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata del cantante

Michele Bravi è un noto cantante giudice di Amici. Da tempo ha fatto coming out, dichiarando di essere gay. Al tempo stesso è piuttosto riservato sulla sua vita privata. Oggi è ospite di Domenica In per presentare il suo nuovo brano. L’ultima storia di cui si ha notizia è finita nel 2019. Michele non ha mai rivelato il nome del ragazzo in questione, però nelle interviste l’ha sempre ricordato come il suo “angelo”. In una recente intervista a Vanity Fair Bravi ha svelato: “Sto con un ragazzo da due anni, è un po’ più grande di me. Una storia bella, finalmente. Un tempo mi facevo prendere da relazioni tossiche, fusionali. Credevo fosse colpa degli altri ma il problema ero io. Ho capito che l’amore va coltivato con cura, come le camelie. Che se il mio uomo mi dicesse addio dovrei essere pronto a lasciarlo andare”.

Il cantante ha anche rivelato di avere voglia un domani di un figlio: “Nel mio caso è complicato, significherebbe ricorrere all’adozione, alla maternità surrogata. Fino a poco tempo fa neanche mi passava per la mente, oggi è una domanda che mi faccio, e mi piace”. Non si sa chi sia il fidanzato di Michele Bravi. In passato si erano diffuse le voci, probabilmente inesistenti, di un flirt con Giuseppe Giofré, altro giudice di Amici.

Bravi ha anche parlato del suo ex, l'”angelo”, che gli è stato vicino nel momento difficile in cui è stato protagonista di un incidente ai danni di una donna: “L’atto d’amore più grande che ci siamo fatti entrambi è stato lasciarci andare. Ora abbiamo un ottimo rapporto ma per anni non ci siamo parlati. Sarà una persona che amerò per il resto della mia vita, non nel modo che immaginavo, ma con affetto e rispetto”.