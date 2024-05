Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 19 maggio 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 19 maggio 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 19 maggio 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 19 maggio 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano Orietta Berti, tra i giudici di Io Canto Family e fuori ora con la nuova hit per l’estate, cantata con Fiorello, dal titolo Una vespa in due. Tra musica e scrittura: il momento d’oro di BigMama, al suo esordio letterario con la sua storia dal titolo Cento Occhi.

La gioia di una nuova e meravigliosa famiglia: Veronica Peparini e Andreas Muller presenteranno a Verissimo le gemelline appena nate, Penelope e Ginevra. E con loro in studio Olivia e Daniele, figli di Veronica. Emozioni anche per i neo sposi Manila Nazzaro e Stefano Oradei, che rivedranno per la prima volta le immagini del loro matrimonio, celebrato il 13 maggio. Infine, per tutti gli appassionati di Terra amara, sarà ospite Ümit Beste Kargin, l’attrice che interpreta nella serie il personaggio di Zeynep.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 19 maggio 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.