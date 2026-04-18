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Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo: tutto quello che c’è da sapere sul film

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di Anton Filippo Ferrari
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Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo: trama, personaggi e streaming del film

Questa sera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo, film d’animazione del 2022 diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val. Sequel del film Minions del 2015, la pellicola è lo spin-off e prequel del franchise iniziato con Cattivissimo me del 2010. Di seguito tutte le informazioni, la trama, personaggi e dove vedere in streaming.

Trama

Il film approfondisce le origini di Felonius Gru (voce originale di Steve Carell, voce italiana di Max Giusti) e di come sia diventato cattivissimo, ambientando la storia nel cuore degli anni ’70. Il dodicenne Gru cresce nei sobborghi della città, nutrendo una grande passione per i Vicious 6, ovvero i Malefici 6, un gruppo di supercattivi. Il giovane aspira a diventare uno di loro, così quando uno dei leader del malefico gruppo viene licenziato, Gru si presenta ai colloqui per sostituirlo.

Purtroppo, però, le selezioni non vanno come lui spera, i Malefici 6 lo reputano solo un bambino e inizialmente non rimangono affatto impressionati da lui. Ma deciso a diventare un vero supercattivo, Gru mette in atto un malvagio piano e ruba una pietra ai Malefici 6, che si mettono immediatamente sulle sue tracce per recuperare l’artefatto. Da aspirante membro del gruppo del male, il dodicenne diventa il loro nemico numero 1 e, nel tentativo di distrarre i suoi avversari con la fuga, affida a un Minion la pietra. Ma cosa succede quando lo sbadato Minion perde accidentalmente la tanto agognata pietra?

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo: i personaggi

Abbiamo visto la trama, ma quali sono i personaggi e doppiatori di Minions 2? Essendo un film d’animazione non ci sono attori, ma possiamo vedere chi sono i doppiatori italiani.

  • Max Giusti: Gru
  • Pierre Coffin: Bob, Stuart, Kevin, Otto, i Minions
  • Gilberta Crispino: Belle Bottom
  • Carlo Valli: Willy Krudo
  • Vittorio Guerrieri: Claude-Chelà
  • Roberta Greganti: Maestra Chow
  • Nanni Baldini: Dottor Nefario
  • Francesca Draghetti: Monachacku
  • Manuela Andrei: Marlena Gru
  • Stefano Alessandroni: Svendicator
  • Gerolamo Alchieri: Mano Di Ferro
  • Francesco Sechi: Biker
  • Alessandro Budroni: Signor Perkins
  • Carlo Cosolo: Silas Caprachiappa

Streaming e tv

Dove vedere Minions 2 in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 18 aprile 2026 – su Italia 1 alle ore 21.20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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