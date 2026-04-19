Ascolti tv sabato 18 aprile: Canzonissima, Amici, Mine vaganti

Ascolti tv sabato 18 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, sabato 18 aprile2026? Su Rai 1 è andato in onda Canzonissima. Su Rai 2 Mine vaganti. Su Rai 3 Il capo perfetto. Su Rete 4 Don Camillo e l’onorevole Peppone. Su Canale 5 Amici, il serale. Su Italia 1 Minions 2. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv sabato 18 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.