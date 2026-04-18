Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della quinta puntata, 18 aprile

Stasera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti

La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena). Come nelle edizioni precedenti, i 17 allievi sono suddivisi in tre squadre guidate a coppie dai professori (un docente di canto e uno di ballo per ogni squadra). Le tre squadre sono: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Veronica Peparini e Anna Pettinelli – Emanuel Lo.

Alessandra Celentano e Rudy Zerbi guideranno Elena, Emiliano, Riccardo, Nicola, Plasma, Antonio e Caterina. Emanuel Lo e Anna Pettinelli saranno i professori di Gard, Opi, Valentina, Kiara e Alessio. Infine, Lorella Cuccarini e Veronica Peparini avranno il compito di seguire Alex, Simone, Michele, Angie e Lorenzo. Chi sono i giudici del Serale di Amici 2026? Grandi novità al tavolo della giuria. I giudici sono infatti Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, con Alessandro Cattelan in un ruolo inedito.

Gli ospiti della puntata di oggi, 18 aprile, saranno Biagio Antonacci, Nicolò Filippucci, Vanessa Incontrada e Luca Laurenti. Ospite comico: Carlo Amleto che farà un monologo sulla scuola, ma non solo. Dopo le varie manche al ballottaggio finiranno Kiara, Riccardo e Lorenzo. Riccardo canterà “Un minuto in più”; Lorenzo “Dimmelo tu”; Kiara invece ballerà una coreografia su un brano in inglese.

Durante la registrazione c’è stata poi una grossa discussione tra Gigi D’Alessio e la Pettinelli. Il motivo? Gard si è interrotto e Gigi D’Alessio ha fatto un commento che ha fatto infuriare la Pettinelli… Premio Enel: a vincerlo questa settimana è stata Angie.

Streaming e tv

Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.