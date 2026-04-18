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Il capo perfetto: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Giovanni Macchi
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Il capo perfetto: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, sabato 18 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il capo perfetto (El buen patrón), film spagnolo del 2021 scritto e diretto da Fernando León de Aranoa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Julio Blanco, carismatico proprietario di un’azienda produttrice di bilance industriali nella provincia spagnola, attende l’imminente visita di una commissione che deciderà il destino dei finanziamenti pubblici e il conferimento di un premio per l’eccellenza aziendale. Tutto dovrà essere perfetto e tutto sembra cospirare contro di lui. Lottando contro il tempo, Blanco cerca di risolvere i problemi dei suoi dipendenti onde risolvere quelli dell’azienda, superando ogni limite e dando vita a una serie di eventi inaspettati ed esplosivi, dalle conseguenze imprevedibili.

Il capo perfetto: il cast

Abbiamo visto la trama de Il capo perfetto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Javier Bardem: Julio Blanco
  • Almudena Amor: Liliana
  • Rafa Castejón: Rubio
  • Óscar de la Fuente: Josè
  • Sonia Almarcha: Adela
  • Fernando Albizu: Roman
  • Manolo Solo: Miralles
  • Tarik Rmili: Khaled
  • Celso Bugallo: Fortuna
  • Francesc Orella: Alejandro
  • Martin Páez: Salva
  • Yael Belicha: Ines
  • Mara Guill: Aurora
  • Nao Albet: Albert
  • María de Nati: Angela
  • Sonia Herrera: Merche
  • Pilar Matas: Natalia

Streaming e tv

Dove vedere Il capo perfetto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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