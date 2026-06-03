Ascolti tv martedì 2 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, martedì 2 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda 80 anni dal Referendum – I volti della Repubblica. Su Rai 2 Formidabile Discoring. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena. Su Rete 4 E’ sempre Cartabianca. Su Canale 5 Un nuovo inizio. Su Italia 1 Chief of Station. Su La7 DiMartedì. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv martedì 2 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.