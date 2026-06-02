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I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum: tutto quello che c’è da sapere

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, martedì 2 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda “I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum”, una grande celebrazione istituzionale, in diretta da Piazza del Quirinale, alla presenza delle più alte cariche dello Stato e di numerose personalità del mondo della cultura, dell’arte, dello sport e delle istituzioni. Un evento speciale, promosso dalla Presidenza della Repubblica Italiana con Rai Cultura, Rai Teche e il contributo di Siae che celebra, con un grande racconto televisivo, la storia e l’identità del nostro Paese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Tra gli ospiti: Roberto Bolle, Annalisa, Luca Barbarossa, Cecilia Bartoli, Gianni Morandi, Giuliano Sangiorgi, Cesare Bocci, Cristiana Capotondi, Paola Cortellesi, Carolina Crescentini, Flavio Insinna, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Paolo Fresu, Danilo Rea, Beppe Bergomi, Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana, Bebe Vio e Abdon Pamich. Collaborazione testi: Maurizio De Giovanni. Direttore musicale: Leonardo De Amicis.

Ottant’anni di memoria, cultura e futuro condivisi e ripercorsi attraverso musica, immagini, parole e testimonianze. Una festa diffusa, che coinvolge tante piazze in tutta Italia, in collaborazione con A.N.C.I., da cui sarà possibile seguire la diretta televisiva, per riaffermare i valori democratici e culturali che continuano ad unire le generazioni nel segno della Repubblica.

Streaming e tv

Dove vedere I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 2 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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