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Formidabile Discoring: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 2 giugno

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
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Formidabile Discoring: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, martedì 2 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Formidabile Discoring, trasmissione musicale prodotta dalla Rai. Un viaggio attraverso uno dei programmi musicali più iconici e longevi della Rai, ideato da Gianni Boncompagni nel 1977. Sigle, canzoni, conduttori e look in un percorso lungo 13 anni, 14 edizioni e – 411 puntate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La narrazione del primo episodio, dedicato agli anni ’80, è curata da Paola Pardo e arricchita dai ricordi di alcune delle figure più autorevoli legate alla storia del programma, tra cui Barbara Boncompagni, Renzo Arbore, Carlo Conti, Jocelyn e Claudio Cecchetto. La rassegna di brani selezionati per l’occasione è arricchita dalle testimonianze di volti che hanno segnato quel periodo, come Anna Pettinelli, Mauro Micheloni, Awanagana, Gianni De Berardinis, Sergio Mancinelli, Flavia Fortunato e Federica Gentile, quest’ultima considerata erede di quella stagione con il nuovo Playlist. Completa il quadro la voce di Kay Sandwick, che ha contribuito a dare forma a quell’epoca musicale di fine decennio.

Streaming e tv

Dove vedere Formidabile Discoring in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 2 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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