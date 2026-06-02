Formidabile Discoring: anticipazioni, ospiti e streaming

Questa sera, martedì 2 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Formidabile Discoring, trasmissione musicale prodotta dalla Rai. Un viaggio attraverso uno dei programmi musicali più iconici e longevi della Rai, ideato da Gianni Boncompagni nel 1977. Sigle, canzoni, conduttori e look in un percorso lungo 13 anni, 14 edizioni e – 411 puntate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La narrazione del primo episodio, dedicato agli anni ’80, è curata da Paola Pardo e arricchita dai ricordi di alcune delle figure più autorevoli legate alla storia del programma, tra cui Barbara Boncompagni, Renzo Arbore, Carlo Conti, Jocelyn e Claudio Cecchetto. La rassegna di brani selezionati per l’occasione è arricchita dalle testimonianze di volti che hanno segnato quel periodo, come Anna Pettinelli, Mauro Micheloni, Awanagana, Gianni De Berardinis, Sergio Mancinelli, Flavia Fortunato e Federica Gentile, quest’ultima considerata erede di quella stagione con il nuovo Playlist. Completa il quadro la voce di Kay Sandwick, che ha contribuito a dare forma a quell’epoca musicale di fine decennio.

Streaming e tv

Dove vedere Formidabile Discoring in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 2 giugno 2026 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.