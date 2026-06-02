Chief of Station – Verità a tutti i costi: tutto quello che c’è da sapere sul film
Chief of Station – Verità a tutti i costi: trama, cast e streaming del film
Questa sera, martedì 2 giugno 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Chief of Station – Verità a tutti i costi, film del 2024 diretto da Jesse V. Johnson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
L’ex agente della CIA Ben Malloy torna nel mondo dello spionaggio dopo aver scoperto che sua moglie non é morta per incidente, alleandosi con Krystyna Kowerski per svelare una cospirazione che mette in discussione tutto ciò che pensava di sapere.
Chief of Station – Verità a tutti i costi: il cast
Abbiamo visto la trama di Chief of Station – Verità a tutti i costi, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Aaron Eckhart: Ben Malloy
- Olga Kurylenko: Krystyna Kowerski
- Alex Pettyfer: John Brance
- Daniel Bernhardt: Kharon
- Chris Petrovski: Nick
- Nick Moran: Evgeny
- Kris Johnson: Ted Waltz
- James Faulkner: vicedirettore Williams
Streaming e tv
Dove vedere Chief of Station – Verità a tutti i costi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 2 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.