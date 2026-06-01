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I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata

Questa sera, lunedì 1 giugno 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo aver scoperto il segreto di Marco, Virginia è sconvolta e decide di partire per qualche giorno, partecipando allo stage offerto dallo chef Luganelli. Virginia è sparita e Giulio capisce che qualcosa non va. Mentre Giulio pensa alla sua famiglia, anche la bottiglieria avrà grandi problemi da affrontare. Walter decide di raggiungere Virginia per chiederle scusa per le sue bugie. Cosa farà Marco per riconquistare la fiducia di Virginia? I due torneranno insieme?

I Cesaroni – Il ritorno: il cast

Abbiamo visto la trama dell’ottava puntata de I Cesaroni – Il ritorno, ma qual è il cast della nuova stagione della serie tv? Nel cast della nuova stagione della serie troviamo: Claudio Amendola, Ricky Memphis, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Giancarlo Ratti, Maurizio Mattioli e Lucia Ocone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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