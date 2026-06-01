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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 giugno 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 giugno 2026

Questa sera, lunedì 1 giugno 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 1 giugno 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Al centro della puntata, le crescenti tensioni tra Russia ed Europa e un approfondimento sui rapporti tra la sinistra e le frange più radicali dell’Islam. A seguire, un’inchiesta sullo spreco di denaro pubblico durante l’emergenza Covid. In chiusura, spazio al caso Garlasco con gli ultimi sviluppi. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Felice Manti, Cuno Tarfusser, Giuseppe Novelli, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 1 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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