Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 1 giugno 2026

Questa sera, lunedì 1 giugno 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 1 giugno 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Al centro della puntata, le crescenti tensioni tra Russia ed Europa e un approfondimento sui rapporti tra la sinistra e le frange più radicali dell’Islam. A seguire, un’inchiesta sullo spreco di denaro pubblico durante l’emergenza Covid. In chiusura, spazio al caso Garlasco con gli ultimi sviluppi. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Hoara Borselli, Felice Manti, Cuno Tarfusser, Giuseppe Novelli, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Massimo Lugli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 1 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.