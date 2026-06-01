NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3

Questa sera, lunedì 1 giugno 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

“Fronte Artico” è il titolo della nuova puntata di “Newsroom”. Qual è la nuova frontiera dello scontro tra superpotenze, già oggi teatro di una guerra invisibile fatta di spie, basi militari, sommergibili nucleari e controllo delle rotte strategiche? La trasmissione tocca i confini del mondo per raccontare la sfida che oppone Russia, Stati Uniti e Cina tra i ghiacci del Nord. Una corsa al potere che riguarda sicurezza, risorse energetiche e dominio militare.

Approdo a Kirkenes, la città delle spie, per seguire le esercitazioni NATO nell’Artico e, per la prima volta, è stata raggiunta la penisola di Kola, cuore dell’arsenale nucleare russo e base della più potente flotta di rompighiaccio al mondo. Perché mentre l’Occidente sottovalutava l’Artico, Mosca consolidava la propria presenza strategica e la Cina avanzava come “near Arctic state”, uno Stato “quasi artico”. Quel gigantesco mare di ghiaccio, che dall’alto appare come un unico lago, circondato dalle potenze mondiali, rischia di diventare il fronte dei conflitti di domani. Ecco perché andare su quelle acque, con i soldati italiani. Comprendere ciò che alimenta davvero guerre, alleanze e crisi internazionali ci riguarda e significa capire chi esercita oggi il potere globale: i “padroni del mondo”, tema centrale del racconto di questa stagione di “Newsroom”.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – lunedì 1 giugno 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.