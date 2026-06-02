Ascolti tv lunedì 1 giugno 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 1 giugno2026? Su Rai 1 è andato in onda Ulisse, il piacere della scoperta. Su Rai 2 The Unknown. Su Rai 3 Newsroom. Su Rete 4 Quarta Repubblica. Su Canale 5 I Cesaroni – Il ritorno. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv lunedì 1 giugno 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.