Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 2 giugno 2026, Rai 3

Questa sera, martedì 2 giugno 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera.

Anticipazioni

La quarta puntata di “Indovina chi viene a cena” dal titolo “Non si attacca” è un racconto che comincia con una pentola antiaderente. Il teflon, rivestimento innovativo e rivoluzionario delle pentole, non contiene più una sostanza chimica che ha inquinato le falde acquifere e i corpi della popolazione che abitava nei pressi dell’azienda che lo ha inventato. Una vicenda che è stata portata alla luce da un eroico avvocato, analoga a quella di Erin Brockovich, meno nota sebbene sia arrivata sotto silenzio dentro le cucine di tutto il mondo. La denuncia del programma di Sabrina Giannini scaverà a fondo sul sistema che protegge i colossi della chimica a danno della salute collettiva, anche di quella dei vigili del fuoco esposti più di altri alle sostanze pericolose presenti nelle tute ignifughe e idrorepellenti, come molti indumenti utilizzati da tutti.

Streaming e tv

Dove vedere Indovina chi viene a cena in diretta tv e live streaming? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,30 stasera – martedì 2 giugno 2026 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando. Ma lo speciale di Sabrina Giannini è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.