DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 2 giugno 2026, su La7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 2 giugno 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 2 giugno 2026, di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera

Questa sera nello studio di La7 Giovanni Floris si parlerà di politica interna e di quanto avviene all’estero con la guerra. Al centro della puntata le strategie di Giorgia Meloni in vista del rush finale prima della chiusura della legislatura: l’idea di un blitz per approvare una nuova legge elettorale a colpi di maggioranza, la ripresa dei toni polemici con l’Europa, ma anche l’allarme per la crescita nei sondaggi di Futuro Nazionale di Vannacci. Attenzione anche alle difficoltà di trovare una sintesi tra le opposizioni, ancora distanti dalla scelta del candidato premier che dovrà rappresentarle alle prossime elezioni. Spazio anche agli esteri e alle mosse di Trump e dell’Iran nella difficile ricerca di un accordo per porre fine alla nuova crisi mediorientale, mentre l’Idf di Netanyahu continua a colpire il Libano. Sul fronte dell’economia, riflettori puntati su tutte le novità in arrivo per i consumatori in vista della scadenza del 6 giugno, quando il governo dovrà decidere se rinnovare gli sconti sulle accise di benzina e gasolio e trovare nuove risorse per fronteggiare il caro energia. Infine, come da tradizione a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi. Appuntamento dunque stasera, 2 giugno 2026, in prima serata dalle ore 21,15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Presenti ovviamente Luca e Paolo con la loro copertina. Tra i tanti ospiti del mondo della politica, economia e cultura (in studio e collegamento) vedremo:

Pier Luigi Bersani

Massimo Gramellini

Dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.