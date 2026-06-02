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Parata 2 giugno 2026 a Roma streaming e diretta tv: dove vederla

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Parata 2 giugno 2026 a Roma streaming e diretta tv: dove vederla

Oggi, martedì 2 giugno 2026, torna l’appuntamento con la Parata militare ai Fori Imperiali di Roma. L’evento ricorre ogni anno per celebrare la Festa della Repubblica. Cosa si celebra, esattamente? Ogni anno, il 2 giugno ricorre l’anniversario del referendum del 1946, grazie al quale fu abolita la monarchia. Al suo posto subentrò la Repubblica, quella che appunto festeggiamo ogni anno. E, come da tradizione, anche per martedì 2 giugno a Roma si celebra la parata in via dei Fori Imperiali. Dove vedere la parata del 2 giugno 2026 a Roma in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La parata militare, come da tradizione, sarà trasmessa in diretta dal TG1, quindi su Rai 1, dalle ore 9,45. Per seguirla, sarà necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. L’evento, salvo cambi di programma, durerà fino alle ore 11,50.

Parata militare 2 giugno 2026 a Roma streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere gli eventi trasmessi dalla Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Chi partecipa

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la parata del 2 giugno 2026 a Roma, ma chi partecipa all’evento dei Fori Imperiali? Alla parata militare prendono parte tutte le forze armate italiane, tutte le forze di polizia della Repubblica, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana. Presenti poi, ovviamente, le Frecce Tricolori.

E il programma? La mattina del 2 giugno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intorno alle ore 9,15 è atteso all’Altare della Patria, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali. Mattarella dovrà deporre la corona d’alloro con il nastro tricolore com’è da tradizione e, in quel contesto, partiranno anche le Frecce Tricolori che dipingeranno di verde, bianco e rosso il cielo romano. Poi, dalle ore 9,45-10, la tradizionale sfilata militare, a cui il Presidente assisterà dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali.

Quest’anno poi, per celebrare gli 80 anni dal referendum istituzionale che nel 1946 segnò la nascita della Repubblica italiana, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di trasformare le celebrazioni in un appuntamento più aperto e partecipato, portando simbolicamente la festa fuori dal Palazzo del Quirinale. Al posto del tradizionale ricevimento nei giardini del Colle, quest’anno è infatti previsto un grande evento in Piazza del Quirinale. Ci saranno artisti, musicisti, attori e intellettuali, protagonisti di una serata speciale trasmessa in diretta televisiva dalla Rai.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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