Parata 2 giugno 2026 a Roma: chi partecipa, orario, durata, biglietti e streaming

Oggi, martedì 2 giugno 2026, torna l’appuntamento con la Parata militare ai Fori Imperiali di Roma. L’evento ricorre ogni anno per celebrare la Festa della Repubblica. Cosa si celebra, esattamente? Ogni anno, il 2 giugno ricorre l’anniversario del referendum del 1946, grazie al quale fu abolita la monarchia. Al suo posto subentrò la Repubblica, quella che appunto festeggiamo ogni anno. E, come da tradizione, anche per martedì 2 giugno a Roma si celebra la parata in via dei Fori Imperiali. Cosa bisogna sapere riguardo la manifestazione? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio

Chi partecipa: il programma

Partiamo dal programma. La mattina del 2 giugno il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intorno alle ore 9,15 è atteso all’Altare della Patria, alla presenza delle più alte cariche Istituzionali. Mattarella dovrà deporre la corona d’alloro con il nastro tricolore com’è da tradizione e, in quel contesto, partiranno anche le Frecce Tricolore che dipingeranno di verde, bianco e rosso il cielo romano. Poi, dalle ore 9,45, la tradizionale parata militare del 2 giugno 2026, a cui il Presidente assisterà dalla tribuna presidenziale di via dei Fori Imperiali. La sera, invece, la facciata esterna del Torrino del Cortile d’Onore si tingerà di verde, rosso e bianco.

Alla parata militare prendono parte tutte le forze armate italiane, tutte le forze di polizia della Repubblica, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana.

Parata 2 giugno 2026: orario e durata

Gli eventi del 2 giugno 2026 durano pressoché tutta la giornata. Si parte, come già detto, di prima mattina con l’arrivo di Sergio Mattarella all’Altare della Patria in Piazza Venezia a Roma intorno alle ore 9,15. Poi, alle 9,45, il Presidente è atteso in via di San Gregorio dove si terrà la presentazione dei reparti schierati per la rivista. Inoltre assisterà alla Parata militare che prenderà il via alle ore 10. Ricapitolando:

Ore 9: deposizione di una corona di alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria

Ore 9,30: rassegna delle truppe schierate per la parata a Via San Gregorio, Porta Capena

Ore 10: Fori Imperiali Parata Militare

Per celebrare gli 80 anni dal referendum istituzionale che nel 1946 segnò la nascita della Repubblica italiana, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto di trasformare le celebrazioni in un appuntamento più aperto e partecipato, portando simbolicamente la festa fuori dal Palazzo del Quirinale. Al posto del tradizionale ricevimento nei giardini del Colle, quest’anno è infatti previsto un grande evento in Piazza del Quirinale. Ci saranno artisti, musicisti, attori e intellettuali, protagonisti di una serata speciale trasmessa in diretta televisiva dalla Rai.

Come assistere alla parata: biglietti

Come fare per assistere alla parata del 2 giugno 2026? I più fortunati potranno assistere alla parata dalle tribune allestite in via dei Fori Imperiali. La prenotazione è possibile fino a esaurimento posti sul sito del Ministero della Difesa e si possono bloccare un massimo di 5 posti a persona. Una tribuna sarà inoltre dedicata a cittadine e cittadini con fragilità o diversamente abili, che potranno essere accompagnati da una persona di fiducia. Le tribune sono scoperte e non è prevista protezione da sole o agenti atmosferici. Maggiori informazioni a questo link.

Musei aperti

Non solo la parata del 2 giugno 2025. Durante la gioranta di oggi saranno aperti con ingresso gratuito i musei e i siti archeologici statali (l’accesso al Colosseo è di norma consentito a partire dalla conclusione della parata, indicativamente intorno alle ore 14.00) e, in coincidenza con la prima domenica del mese, il Sistema Musei Civici di Roma Capitale.

Streaming e tv

Dove vedere la Parata del 2 giugno 2026 a Roma in diretta tv e live streaming? Come già spiegato, gli appuntamenti pubblici da seguire sono al mattino e al pomeriggio. La parata militare come da tradizione sarà trasmessa in diretta dal TG1, quindi su Rai 1, dalle ore 9,45. Per seguirla, sarà necessario sintonizzarsi sul tasto 1 del telecomando. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.