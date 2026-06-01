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Cronaca

Perché le Frecce Tricolori sorvolano Roma oggi, 1 giugno 2026? Il motivo

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Perché le Frecce Tricolori sorvolano Roma oggi, 1 giugno 2026? Il motivo

Perché le Frecce Tricolori sorvolano Roma oggi, lunedì 1 giugno 2026? Tanti cittadini romani questa mattina si sono fatti questa domanda sentendo dei forti boati, tipici di aerei a bassa quota. La risposta è molto semplice, si tratta delle prove per la parata militare di domani, martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, che si terrà – come di consueto – ai Fori Imperiali. Come ogni anno infatti il giorno prima della parata (indicativamente dalle ore 11.30 alle ore 12.00) vengono effettuati dei sorvoli a bassa quota (a 2.000 piedi) sulla Capitale. Durante le operazioni su Roma sono ovviamente attive alcune limitazioni al volo sulla Capitale e dintorni.

Domani la festa

Come detto, domani – lunedì 2 giugno – poi si terrà la vera e propria festa con il passaggio delle Frecce Tricolori su Roma. Ma a che ora passeranno? Il passaggio dovrebbe avvenire intorno alle ore 10. Dove vedere l’evento in diretta tv e live streaming? La Rai proporrà per tutta la giornata approfondimenti e finestre informative dedicate alla Festa della Repubblica: la cerimonia all’Altare della Patria, con il passaggio delle frecce tricolori su Roma, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1. Sarà possibile seguire il passaggio delle Frecce Tricolori anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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