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Cronaca

Scatta l’allarme Ebola in Italia: “Due casi sospetti nel Comasco, rientravano dall’Uganda. Attivato il protocollo sanitario”

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Credit: AGF

Due cooperanti hanno sintomi febbrili compatibili con il virus

di Niccolò Di Francesco
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Il protocollo sanitario nazionale è stato attivato a Lurate Caccivio, piccolo paese del Comasco, per due casi sospetti di Ebola. A mostrare sintomi febbrili compatibili con il virus sono un uomo di trent’anni e una donna di 33, appena rientrati dall’Uganda dove lavoravano come cooperanti. I due pazienti erano atterrati a Malpensa alle 5.50 di domenica con un volo proveniente da Addis Abeba: entrambi fanno parte di un gruppo composto da 11 persone appartenenti a due nuclei familiari, uno residente a Lurate Caccivio e l’altro a Bulgarograsso. L’uomo presenta febbre, nausea e vomito, mentre la donna accusa febbre alta a 39 gradi, brividi, stato confusionale e vomito. Tutti sintomi compatibili con il virus Ebola. Entrambi sono stati immediatamente trasferiti all’ospedale Sacco di Milano.

In una nota, il ministero della Salute fa sapere che i due pazienti sono stati trasferiti “a titolo precauzionale” e che tutte le procedure d’emergenza sono state attivate. Le persone appartenenti al nucleo familiare sono sottoposte a monitoraggio. L’assessore al Welfare della Lombardia, Guido Bertolaso, intanto, ha convocato una conferenza stampa per aggiornare sulla situazione clinica dei due pazienti e sugli accertamenti infettivologici in corso. Il ministero della Salute, intanto, ha sottolineato che “il rischio in Italia resta molto basso”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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