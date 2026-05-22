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Cronaca

Meteo, weekend di gran caldo sull’Italia: temperature fino a 35 gradi

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AGF
di Antonio Scali
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Prepariamoci all’arrivo del primo gran caldo di questa stagione. Questo weekend sarà all’insegna delle temperature elevate su gran parte del Paese: l’anticiclone, infatti, rafforzerà la sua presenza, garantendo cieli sereni quasi ovunque. Già oggi, venerdì 22 maggio, si potranno raggiungere i 30°C, fino a raggiungere anche i 35 all’inizio della prossima settimana. Un caldo sopra la media causato dall’azione sull’Europa occidentale di un anticiclone subtropicale.

Nella giornata odierna, secondo le previsioni, il sole dominerà quasi ovunque, con soltanto qualche innocuo addensamento pomeridiano sui rilievi alpini, prealpini e appenninici, e sulle zone interne del Sud, ma senza fenomeni associati. Le temperature più alte, con punte di 30°C, si registreranno sulla pianura padana centro-occidentale e localmente nei fondovalle alpini.

Tra sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 il caldo si farà più intenso al Nord, in Sardegna e nelle aree interne del Centro tirrenico, dove si potranno raggiungere i 32/33°C. Qualche grado in meno, ma comunque sopra la media, al Sud. Caldo e temperature elevate anche tra lunedì e martedì.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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