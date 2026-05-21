Non riesce a darsi pace Federico Colombo, fidanzato di Giorgia Sommacal, la 23enne morta insieme alla madre, Monica Montefalcone, durante un’immersione alle Maldive. In un’intervista al Corriere della Sera, infatti, il giovane ha rivelato che continua a scrivere su WhatsApp alla sua fidanzata: “Ieri le ho scritto: ciao amore, sono a casa di Matte (il fratello di Giorgia, ndr), dove sei? Da quel maledetto giovedì la spunta su WhatsApp è una sola, manca la seconda della consegna. E fa male”. E ancora: “Quando Carlo (il papà di Giorgia, ndr) mi ha detto che Giorgia era stata riportata a terra, mi è crollato il mondo. Io sono credente e pregavo che avessero trovato una via di fuga, un rifugio su un’isola deserta, senza cellulare, in attesa dei soccorsi”. Federico Colombo sa bene che si tratta di una speranza “quasi impossibile”, anche se c’è un pensiero che attenua in parte il dolore: “Mi conforta l’idea che avranno il saluto che si meritano e io avrò una tomba dove poter mettere un fiore e piangere. Non avrei sopportato che rimanessero lì sotto, lontane”.

Il giovane aveva già espresso tutto il suo dolore in una lettera pubblicata dal Secolo XIX: “La perdita di Giorgia e Monica mi ha insegnato qualcosa che forse prima non riuscivo davvero a capire: niente nella vita è scontato. Siamo così abituati alla presenza delle persone, ai gesti quotidiani, alle parole dette distrattamente, che spesso ci dimentichiamo del loro vero valore. Poi arriva un’assenza, e improvvisamente capisci quanto fossero importanti anche le cose più piccole: un sorriso, una chiamata, una risata senza motivo, perfino i silenzi condivisi”.