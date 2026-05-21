Milano, due sorelle investite da un pirata della strada ubriaco e drogato: una è morta

L'autista, 39 anni, si è poi costituito: ora è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso aggravati

A Milano due sorelle di 75 e 70 anni sono state investite da un pirata della strada mentre attraversavano sulle strisce pedonali: una delle due è morta, l’altra è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 20 maggio, in via Carnia, all’altezza dell’incrocio con via Deruta. Erano da poco passate le 21 quando le due sorelle sono state travolte da una Smart Fortwo nera.

L’uomo alla guida della vettura, 39 anni, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma circa un’ora dopo si è costituito agli agenti della Polizia Locale. È stato sottoposto all’alcoltest e al narcotest ed è risultato positivo a entrambi: aveva quattro volte il tasso alcolico consentito.

Il 39enne è stato arrestato quindi per omicidio stradale e omissione di soccorso, con l’aggravante dello stato di ebbrezza e dell’assunzione di stupefacenti.

Delle due sorelle, la 75enne è morta poco dopo il sinistro al Pronto Soccorso dell’ospedale San Raffaele, mentre la 70enne è ricoverata in gravi condizioni al Niguarda.

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