Orrore in provincia di Catania: bambina picchiata e abusata dalla madre e dal compagno

L'inchiesta è partita su segnalazione della scuola frequentata dalla minorenne, che ora è stata allontanata dal nucleo familiare

Un uomo e una donna conviventi – lui 46 anni, lei 30 – sono stati arrestati ad Acireale, in provincia di Catania, con l’accusa di aver violentato, anche sessualmente, la figlia minorenne della donna.

I reati che vengono contestati alla coppia sono corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata.

La vittima – che ha meno di 14 anni – è stata subito allontana dal nucleo familiare e affidata a una struttura protetta.

L’inchiesta – coordinata dalla Procura di Catania – è scattata in seguito a una segnalazione al commissariato di Polizia da parte dell’istituto scolastico frequentato dalla minorenne.

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Gli inquirenti hanno condotto una serie intercettazioni da cui sono emersi gravi elementi indiziari nei confronti della madre della bambina e del suo compagno.

Le manette per i due sono scattate nel pomeriggio dello scorso 16 maggio. La coppia è ora detenuta nella casa circondariale di Piazza Lanza, a Catania.