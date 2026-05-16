Modena, auto falcia pedoni: ci sono feriti gravi. Fermato il conducente

Un’auto ad alta velocità si è abbattuta questo pomeriggio a Modena, all’interno della Ztl del centro storico, falciando una decina di persone. Quattro sarebbero in gravi condizioni. È successo su via Emilia, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di un negozio. Fermato il conducente, si tratterebbe di un italiano di seconda generazione di circa 30 anni che vive nel Modenese. Avrebbe agito “per rancore perché si sentiva bullizzato”, secondo le prime ricostruzioni. Esclusa la pista del terrorismo. Dopo l’investimento, si è allontanato a piedi e durante la fuga ha estratto un coltello, colpendo un passante che tentava di bloccarlo. Il giovane è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’aiuto di alcuni cittadini all’incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano.

Sul posto sono giunti carabinieri, polizia, guardia di finanza e ambulanze. Sono intervenuti anche gli elicotteri del 118 partiti da Bologna e Pavullo. Come spiegato dal sindaco, il guidatore “ha puntato il marciapiede, colpendo anche una bici” e “poi si è schiantato colpendo in pieno una donna che è la più grave, con le gambe schiacciate. Lo hanno visto con un’arma in mano ma non è riuscito ad accoltellare nessuno. Pare che abbia tentato di colpire qualcuno”.

“Abbiamo visto l’auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un’accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all’ora, abbiamo visto le persone volare”, raccontano alcuni testimoni. “Mentre tento di soccorrere la signora con le gambe amputate – ha detto un cittadino ai cronisti, con la testa ancora grondante di sangue – lui (l’investitore, ndr) scappa. Quindi l’ho inseguito, nel frattempo altre 4-5 persone mi sono venute dietro. È sparito dietro una pila di macchine e poi è risaltato fuori con un coltello in mano. Blaterava qualcosa ma non era italiano”. E ancora: “Mi sono arrivati due fendenti, uno al cuore e l’altro alla testa. È partita una colluttazione. Un fendente sono riuscito a evitarlo, l’altro l’ho preso. Poi gli ho bloccato il polso. E poi l’ho neutralizzato”.

“Bisogna capire la natura, ma è un atto drammatico. Sono profondamente colpito – ha detto il sindaco Mezzetti -. Qualunque sia la natura è un fatto gravissimo”. Un paio di persone hanno contribuito a fermare il guidatore. “Voglio ringraziare questi cittadini. L’uomo era anche armato di coltello, hanno avuto coraggio e grande senso civico. Il mio ringraziamento forte va a loro in questo drammatico momento”, ha aggiunto il sindaco. “A una donna dovranno probabilmente amputare entrambe le gambe: è la persona che è stata schiacciata contro la vetrina del negozio”, ha concluso.