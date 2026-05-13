L’immagine miracolosa della Madonna Addolorata sarà accolta nel santuario di San Salvatore in Lauro a Roma

Un evento di straordinaria importanza spirituale e storica nel cuore del mese mariano: il prossimo venerdì 15 maggio l’immagine miracolosa della Madonna Addolorata dell’Oratorio dell’Arciconfraternita degli Agonizzanti verrà solennemente traslata dalla Chiesa della Natività in piazza Pasquino, dove è venerata da secoli, al santuario di San Salvatore in Lauro, una delle chiese più belle del centro storico di Roma, che spesso ospita importanti icone e reliquie di grande valore.

Un appuntamento da non perdere per tutti i fedeli, che si colloca proprio nel cuore del mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla devozione mariana. Dalla Chiesa della Natività, attualmente inagibile, il 15 maggio partirà alle 16.30 la processione solenne verso la nuova “casa” della storica “Madonnella romana”, protagonista di celebri prodigi risalenti al diciottesimo secolo. Una volta a San Salvatore in Lauro, sarà possibile assistere al Santo Rosario, alle 17.30, e alla Santa Messa, alle 18.

L’antica e venerata immagine, custodita presso la chiesa della Natività, sarà dunque trasferita eccezionalmente presso il santuario di San Salvatore in Lauro, dove resterà esposta alla venerazione dei fedeli. Rettore della chiesa della Natività è monsignor Pietro Bongiovanni, parroco di San Salvatore in Lauro, da sempre animato da una profonda devozione mariana e da un costante impegno nella promozione della pietà popolare e del culto della Vergine Maria.

La Madonna Addolorata è una delle celebri “Madonnelle romane” legate ai prodigi del 1796, quando numerose immagini sacre della città furono viste muovere gli occhi nei mesi segnati dall’arrivo delle truppe napoleoniche a Roma. Anche l’immagine dell’Oratorio degli Agonizzanti manifestò il prodigioso movimento degli occhi dall’11 luglio al 2 dicembre 1796, suscitando una profonda devozione nel popolo romano.

Quel segno, riconosciuto da numerosissime testimonianze popolari ed ecclesiastiche, suscitò un’impressione profonda nel popolo romano e alimentò una devozione che attraversa i secoli. Nel tempo, all’immagine miracolosa sono stati attribuiti numerosi prodigi, conversioni e grazie spirituali.

Dal 16 al 23 maggio, ogni giorno presso il santuario di San Salvatore in Lauro, alle ore 17.00 si terranno il Santo Rosario meditato e la Novena di Pentecoste, mentre alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa Messa.

Le celebrazioni culmineranno sabato 23 maggio con la venerazione pubblica dell’immagine miracolosa alle ore 16.30, il Santo Rosario alle ore 17.00 e la Santa Messa delle ore 18.00 presieduta da S.E. monsignor Salvatore Pennacchio.

Il fatto che la Madonna Addolorata torni disponibile per la preghiera e la venerazione costituisce un momento significativo destinato a richiamare pellegrini, devoti e cultori della memoria religiosa e spirituale della città di Roma.

Il programma

Venerdì 15 maggio

ORE 16.30 Processione per la traslazione dell’immagine miracolosa della Madonna Addolorata dalla Chiesa della Natività di piazza Pasquino al Santuario di San Salvatore in Lauro

ORE 17.30 Santo Rosario

ORE 18.00 Santa Messa

Dal 16 al 23 maggio – Ogni giorno

ORE 17.00 Santo Rosario meditato e novena di Pentecoste

ORE 18.00 Santa Messa

Sabato 23 maggio

ORE 16.30 Venerazione dell’Immagine miracolosa

ORE 17.00 Santo Rosario

ORE 18.00 Santa Messa presieduta da S.E.monsignor Salvatore Pennacchio presidente della Pontificia Accademia Ecclesiastica – Petalata di Rose in onore della Vergine Maria