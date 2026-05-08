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Cronaca

Gruppo Fs al Festival Internazionale Kids: viaggio immersivo tra binari e giovani lettori

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di Redazione TPI

Il Gruppo FS arriva a Internazionale Kids, il festival di giornalismo dedicato a lettrici e lettori dai 7 ai 14 anni, promosso dall’omonimo mensile. Tre giorni di incontri e laboratori a Reggio Emilia per fare domande con curiosità, ascoltare e capire storie e professioni provenienti da tutto il mondo.

In questo contesto di scambio e scoperta, il Gruppo FS partecipa attivamente al Festival con un laboratorio e una rubrica pensati per avvicinare le giovani generazioni al mondo dei trasporti e alle diverse professioni.
Sabato 9 maggio, alle 15:30, appuntamento con la rubrica Come si diventa macchinista, pensata per raccontare dal vivo cosa significhi guidare un treno lungo i binari, controllare la velocità, rispettare i segnali e accompagnare i passeggeri a destinazione.
Domenica 10 maggio alle 10:30 è previsto, invece, il laboratorio In cabina di guida, dove tutti i ragazzi potranno diventare macchinisti per un giorno, grazie ai visori di Trenitalia (Gruppo FS). In maniera interattiva e attraverso la realtà virtuale, questi strumenti permetteranno di ricreare fedelmente la guida di un treno, identificando in tempo reale e in completa sicurezza eventuali errori, e trasportando i ragazzi in un viaggio immersivo sui binari.

“Ci rende orgogliosi partecipare per la prima volta al Festival Internazionale Kids, un appuntamento che mette al centro i più giovani e il valore dell’informazione come strumento di crescita e consapevolezza. – ha dichiarato Giuseppe Inchingolo, Chief Corporate Affairs, Communication & Sustainability Officer del Gruppo FS – Crediamo fortemente in iniziative come questa, capaci di avvicinare i ragazzi a temi fondamentali per il loro futuro, in modo accessibile, coinvolgente e curioso. Ci impegniamo ogni giorno nei confronti delle nuove generazioni e partecipare ad una simile esperienza, fatta di scoperte e conoscenze, è un esempio concreto di come la nostra azienda metta al centro la comunità, i legami, i territori e le persone. Per noi è un modo per essere presenti, partecipi, attivi, generando valore ed elevato impatto sociale”.

Con il sostegno a Internazionale Kids, il Gruppo FS conferma il proprio impegno al fianco di importanti appuntamenti che guardano alla cultura e alle nuove generazioni, promuovendo occasioni di incontro, crescita e scoperta per essere vicini ai più giovani e investire nella loro formazione.

Redazione TPI
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