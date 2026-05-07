La procura di Pavia chiude le indagini sul delitto di Garlasco: “Chiara Poggi uccisa da Andrea Sempio”

L'atto notificato agli avvocati dell'indagato precede la richiesta di rinvio a giudizio e sarà consegnato anche alla procura generale di Milano per l’eventuale revisione del processo e della condanna a Stasi

Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi: ne è sicura la procura di Pavia che ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco. I pm hanno notificato ai legali di Sempio la chiusura delle indagini accusando il 38enne dell’omicidio di Chiara Poggi con le aggravanti dei motivi abietti e della crudeltà. La difesa ha dunque ricevuto l’avvio delle conclusioni delle indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. L’atto sarà consegnato anche alla procura generale di Milano per l’eventuale revisione del processo e della condanna a Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi. Secondo i magistrati che hanno lavorato alla nuova indagine, il movente sarebbe di tipo sessuale: Sempio, per l’accusa, avrebbe ucciso Chiara Poggi “con l’aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”.

Diversi gli elementi raccolti dalla procura di Pavia, ultimo dei quali l’intercettazione ambientale che per i magistrati rappresenta una vera e proprio confessione. Secondo i pm, infatti, solo chi ha visto i video intimi di Chiara Poggi e Alberto Stasi poteva sapere che quel filmato si trovasse su una pendrive, così come affermato da Sempio durante l’intercettazione. Diversa la posizione della difesa, secondo cui l’indagato stava “scimmiottando” una ricostruzione proposta durante un podcast. I legali di Sempio, infatti, stanno lavorando per risalire a quel podcast e smontare, così, l’accusa della procura.

La procura di Pavia, però, accusa Sempio anche in base ad altri elementi. I pm, infatti, hanno anche scoperto delle ricerche sul caso del delitto di Garlasco fatte da Andrea Sempio, tra il 2014 e il 2015, periodo in cui non era indagato e il suo nome non era mai emerso nell’inchiesta. Secondo quanto emerso da un’analisi effettuata sull’hard disk sequestrato a casa di Sempio, quest’ultimo avrebbe fato numerose ricerca sul caso di Garlasco e su Alberto Stasi, concentrandosi in particolar modo sul “Dna mitocondriale”. Si arriva, poi, alla questione alibi. Lo scontrino presentato da Andrea Sempio, che mostrerebbe la sua presenza a Vigevano nel giorno e nell’ora in cui si consumava l’omicidio di Chiara Poggi, sarebbe, in realtà, della madre dell’indagato. In un’intercettazione ambientale, il padre di Sempio “accuserebbe” la moglie di aver fatto quello scontrino. Inoltre, Giuseppe Sempio avrebbe scritto su un’agendina che il figlio, quel giorno, si sarebbe mosso a piedi e non in macchina come dichiarato.

I magistrati hanno anche “riscritto” il delitto proponendo una nuova dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. Una ricostruzione dettagliata, che, come scrive La Stampa, viene fuori “dall’incrocio delle consulenze volute dai pm sulle tracce di sangue e sulle impronte delle scarpe fotografate all’epoca nella villetta dei Poggi, ma anche dalle analisi condotte dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo”. Quella a Chiara Poggi sarebbe stata un’aggressione non breve: iniziata a mani nude e finita martellate con la vittima che avrebbe tentato disperatamente di difendersi.

Secondo gli inquirenti, la mattina del 13 agosto 2007, Andrea Sempio si sarebbe recato a casa Poggi per tentare un “approccio sessuale” con la vittima, sapendo che la ragazza era da sola in casa e che la sua famiglia si trovava in vacanza in Trentino. Chiara Poggi si sveglia e, dopo aver terminato la colazione, disattiva l’allarme e fa uscire i gatti in giardino con la porta che, a quel punto, non è più chiusa a chiave. Sempio entra in casa e, al rifiuto della vittima, colpisce Chiara, forse con uno schiaffo. La prima fase del delitto ha inizio nel soggiorno, dove, come scrive il Corriere della Sera, vi sono “tre goccioline di sangue repertate”. L’aggressione, poi, prosegue con un’arma che sarebbe compatibile con il martello con la coda di rondine del quale la famiglia Poggi ha denunciato la scomparsa subito dopo l’omicidio.

Chiara prova a fuggire dal portoncino d’ingresso, prova a difendersi ma l’aggressore la blocca e l’afferra per le caviglie. La trascina verso il mobiletto dove si trova il telefono e la colpisce più volte. Poi la vittima viene nuovamente spostata, questa volta verso le scale che danno sulla cantina. Qui, il killer infierisce di nuovo, con almeno tre volte, e spinge in giù il corpo della ragazza. Percorre i primi scalini e colpisce la vittima almeno altre quattro volte. Secondo la ricostruzione della procura di Pavia, Sempio avrebbe utilizzato il lavabo della cucina per lavarsi le mani. Poi, con la mano bagnata, sarebbe tornato sulle scale della cantina per vedere la vittima e avrebbe appoggiato la mano ancora bagnata sulla parete, lasciando la famosa “impronta 33“.

Andrea Sempio, poi, si sarebbe allontanato dall’abitazione non andando troppo lontano: secondo gli inquirenti, infatti, si sarebbe recato a casa della nonna, che dista circa 400 metri dalla villetta dei Poggi, dove si sarebbe ripulito. C’è un’altra traccia di estremo interesse per gli investigatori, che darebbe ancora più “forza” all’impronta 33. Si tratta dell’impronta di una scarpa, trovata sulla soglia delle scale, che sarebbe perfettamente compatibile, secondo la professoressa Cattaneo, con le caratteristiche fisiche di Sempio.