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Cronaca

Lodi, si ferma per aiutare un uomo ma lui la accoltella: 54enne gravissima. Caccia all’aggressore

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Immagine d'archivio. Credit: AGF

Indagano i Carabinieri, ma la vittima non riesce a parlare e quindi non può fornire elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto

di Enrico Mingori
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Una donna di 54 anni è stata accoltellata da uno sconosciuto a Castel Gerundo, in provincia di Lodi: la vittima si era fermata per soccorrere l’uomo, credendo che avesse bisogno di aiuto, e invece è stata improvvisamente aggredita. La 54enne è ora ricoverata in gravissime condizioni agli Spedali Civili di Brescia, mentre il suo aggressore è ancora ricercato dalle forze dell’ordine.

Tutto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 19 maggio, lungo la provinciale 27 tra Castiglione e Camairago  di Castelgerundo: la donna, di professione biologa, si trovava alla guida della sua auto quando, in prossimità di una rotatoria, ha notato un uomo con un cane, che sembrava aver bisogno di aiuto.

La 54enne ha quindi accostato ed è scesa dal veicolo e gli si avvicinata per chiedergli come stesse. Ma l’uomo ha improvvisamente reagito colpendola con un coltello all’addome e al braccio. L’aggressore ha poi gettato l’arma in un fossato ed è scappato a piedi nelle campagne circostanti.

A lanciare l’allarme è stato un passante che ha notato la donna ferita a terra. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale del 118: la donna è stata immediatamente trasferita in eliambulanza agli Spedali Civili di Brescia. Il suo quadro clinico si è aggravato con il passare delle ore: in serata le sue condizioni sono state definite “gravissime”.

LEGGI ANCHE: Attentato Modena, per la gip El Koudri non ha agito in conseguenza di disturbi psichici

A complicare le indagini degli inquirenti è il fatto che la vittima non è in grado di parlare e non può quindi fornire dettagli utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a individuare l’aggressore.

Enrico Mingori
Parmigiano, classe 1985, laureato in Giurisprudenza. Giornalista dal 2005, pubblicista dal 2009, professionista dal 2014.
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