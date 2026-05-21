Lo sfogo del padre di Andrea Sempio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata. Il giorno del delitto era a casa con me”
Le parole di Giuseppe Sempio al Tg1
Giuseppe Sempio, padre di Andrea, rompe il silenzio per difendere il figlio, accusato di essere l’assassino di Chiara Poggi. Intervistato dal Tg1, l’uomo, a sua volta indagato per corruzione in atti giudiziari poiché sospettato di aver corrotto l’allora procuratore di Pavia Venditti per archiviare l’indagine sul figlio, ha dichiarato: “Mio figlio non c’entra niente. Questa è una vigliaccata”. Il papà di Andrea respinge con forza le accuse rivolte al figlio: “Siamo forti, siamo forti per l’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene. L’innocenza di mio figlio, che non c’entra a niente”. E ancora: “E ripeto, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente, questa è una vigliaccata, non c’entra niente mio figlio, niente c’entra”. Alla domanda sul perché parli di “vigliaccata”, Giuseppe Sempio risponde: “Non lo posso sapere, lo dico io così”.
“Mio figlio è innocente, questa è una vigliaccata”. Così il padre di #AndreaSempio difende il figlio. L’intervista integrale al Tg1 delle 13:30.#Tg1 Roberta Ferrari pic.twitter.com/9WLVYo9Jyr
— Tg1 (@Tg1Rai) May 21, 2026
La giornalista, quindi, torna sull’alibi di Andrea Sempio, sul quale gli inquirenti nutrono forti dubbi, e chiede all’uomo se “guardando negli occhi suo figlio ha mai chiesto, tu c’entri qualcosa con l’omicidio di Chiara Poggi?”. Giuseppe Sempio risponde senza esitazioni: “Questa è una domanda a cui posso rispondere… mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c’è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. E poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, ci sono le foto e tutto il resto”.