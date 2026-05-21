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Cronaca

Lo sfogo del padre di Andrea Sempio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, questa è una vigliaccata. Il giorno del delitto era a casa con me”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Le parole di Giuseppe Sempio al Tg1

di Niccolò Di Francesco
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Giuseppe Sempio, padre di Andrea, rompe il silenzio per difendere il figlio, accusato di essere l’assassino di Chiara Poggi. Intervistato dal Tg1, l’uomo, a sua volta indagato per corruzione in atti giudiziari poiché sospettato di aver corrotto l’allora procuratore di Pavia Venditti per archiviare l’indagine sul figlio, ha dichiarato: “Mio figlio non c’entra niente. Questa è una vigliaccata”. Il papà di Andrea respinge con forza le accuse rivolte al figlio: “Siamo forti, siamo forti per l’innocenza di mio figlio, è quello che ci sostiene. L’innocenza di mio figlio, che non c’entra a niente”. E ancora: “E ripeto, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, non c’entra niente, questa è una vigliaccata, non c’entra niente mio figlio, niente c’entra”. Alla domanda sul perché parli di “vigliaccata”, Giuseppe Sempio risponde: “Non lo posso sapere, lo dico io così”.

La giornalista, quindi, torna sull’alibi di Andrea Sempio, sul quale gli inquirenti nutrono forti dubbi, e chiede all’uomo se “guardando negli occhi suo figlio ha mai chiesto, tu c’entri qualcosa con l’omicidio di Chiara Poggi?”. Giuseppe Sempio risponde senza esitazioni: “Questa è una domanda a cui posso rispondere… mio figlio quel giorno lì stava a casa con me, non c’è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. E poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, ci sono le foto e tutto il resto”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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