Stacca il dito a morsi alla rivale in amore, e finisce per essere denunciata per lesioni. È accaduto a Torino. Secondo il racconto riportato dalla Stampa, due donne cinquantenni avrebbero scoperto di avere in comune lo stesso uomo e si sarebbero date appuntamento in corso Sebastopoli per “chiarirsi”. La situazione però è ben presto degenerata.

Urla, spintoni, poi il morso al dito, con una delle due che ha strappato una falange all’altra. La vittima è stata accompagnata d’urgenza all’ospedale più vicino, il Mauriziano. Qui è arrivata la chiamata alle forze dell’ordine: “Venite, ho bisogno di aiuto. Mi hanno aggredito”. La Polizia, immediatamente avvertita, sul posto ha trovato anche l’uomo conteso. I medici del Mauriziano sperano di poterle riattaccare la falange. Per l’autrice dell’aggressione è scattata invece la denuncia per lesioni.