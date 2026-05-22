Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:21
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Cronaca
Cronaca

Torino, donna stacca a morsi un dito alla rivale in amore: denunciata

Immagine di copertina
AGF
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Stacca il dito a morsi alla rivale in amore, e finisce per essere denunciata per lesioni. È accaduto a Torino. Secondo il racconto riportato dalla Stampa, due donne cinquantenni avrebbero scoperto di avere in comune lo stesso uomo e si sarebbero date appuntamento in corso Sebastopoli per “chiarirsi”. La situazione però è ben presto degenerata.

Urla, spintoni, poi il morso al dito, con una delle due che ha strappato una falange all’altra. La vittima è stata accompagnata d’urgenza all’ospedale più vicino, il Mauriziano. Qui è arrivata la chiamata alle forze dell’ordine: “Venite, ho bisogno di aiuto. Mi hanno aggredito”. La Polizia, immediatamente avvertita, sul posto ha trovato anche l’uomo conteso. I medici del Mauriziano sperano di poterle riattaccare la falange. Per l’autrice dell’aggressione è scattata invece la denuncia per lesioni.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Neomamma si addormenta in pausa pranzo e viene licenziata: il giudice annulla il provvedimento
Cronaca / Roma, mamma lascia i figli piccoli in auto sotto il sole e va a fare shopping: denunciata
Cronaca / Meteo, weekend di gran caldo sull’Italia: temperature fino a 35 gradi
Ti potrebbe interessare
Cronaca / Neomamma si addormenta in pausa pranzo e viene licenziata: il giudice annulla il provvedimento
Cronaca / Roma, mamma lascia i figli piccoli in auto sotto il sole e va a fare shopping: denunciata
Cronaca / Meteo, weekend di gran caldo sull’Italia: temperature fino a 35 gradi
Cronaca / Capri, prende a schiaffi e minaccia la compagna: arrestato trentunenne
Cronaca / De Rensis denunciato da Stefania Cappa: “Quattro anni fa lei mi fece un’offerta”
Cronaca / Garlasco, Stefania Cappa denuncia l’avvocato De Rensis, il maresciallo Marchetto e la “iena” De Giuseppe
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Cronaca / Il dolore del fidanzato di Giorgia Sommacal, morta alle Maldive: "Continuo a scriverle su WhatsApp"
Cronaca / Lo sfogo del padre di Andrea Sempio: "Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi"
Cronaca / Garlasco, le Cappa chiedono di leggere gli atti dell’inchiesta su Sempio
Ricerca